ABT SQ8 maakt RS Q8 én Urus overbodig - Autoblog.nl

De ABT SQ8 heeft 650 verse pony’s onder de kap.

In het segment van de sportieve ‘coupé SUV’s’ is de keuze reuze. BMW was als eerste met de BMW X6 door een luxe SUV bijzonder weinig hoofdruimte achterin te geven. Het gekke concept werd vervolgens gekopieerd door Mercedes met de GLE Coupé.

Maar de Volkswagen Group is hofleverancier met maar liefst drie coupé-SUV’s. Het zijn de Audi Q8, Porsche Cayenne Coupé en Lamborghini Urus. Ondanks andere koetswerken en interieurs, zijn het onderhuids grotendeels dezelfde auto’s. Veel techniek is ook nog eens ‘afgesteld’ op het segment. Dus de Audi staat lager in de rangorde dan de Lamborghini. Dit betekent dat je achteraf nog het een en ander kan gaan aanpassen.

ABT SQ8

Dat is precies wat met deze ABT SQ8 gebeurd is. De 4.0 TFSI V8 is in basis (dus niet helemaal) gelijk aan de 4.0 V8 in de Urus en Cayenne Turbo. In de SQ7 levert deze motor ‘slechts’ 507 pk. met een simpele ECU-bypass module die ze ‘ABT Engine Control Unit’ noemen, stijgt het vermogen naar 650 pk! Ook het koppel stijgt, zij het minder heftig. In plaats van 770 Nm heb je nu 850 Nm tot je beschikking.









Met de tuning onder de kap kun je nu ineens in 3,8 seconden naar de 100 km/u sprinten. Dat is 0,3 seconden sneller dan voorheen. De topsnelheid bedraagt 270 km/u. Om te laten zien dat je meer geld aan een SQ8 hebt uitgegeven, kun je het plaatje compleet maken met het ABT Aero Package. Dan krijg je een splitter, achterskirt en achterspoiler.

Prijzen

Dan de prijzen voor de ABT SQ8. Die zijn uiteraard niet mals. Volgens ABT hebben ze een aantrekkelijk pakketje gemaakt door de bodykit, 23 inch wielen en tuning bij elkaar aan te bieden voor slechts 22.900 euro. Dat is de prijs voor alles bij elkaar inclusief montage en spuiten. De prijs voor een complete ABT SQ8 is 130.795 euro, inclusief BTW. maar in Nederland komt daar nog een hoop milieutaks overheen. In ons koude kikkerlandje kost een standaard Audi SQ8 namelijk 177.944,30 euro. Slik.

Je kan de auto in de ABT-configurator samenstellen.