F1TV Pro blijft gewoon in Nederland! Yes! - Autoblog.nl

Kijk, dat is nog eens lekker. F1TV Pro blijft gewoon beshikbaar voor ons Nederlanders.

Het is het gesprek van de dag bij de waterkoeler en in de cappucino-corner op de redactie. Ziggo heeft de rechten verloren voor de Formule 1. Nou ja, ‘verloren’ is een groot woord. Er waren partijen die simpelweg veel meer boden.

De partij in kwestie is de Nordic Entertainment Group (NENT). Zij zullen de races gaan uitzenden via VIAPLAY. Uiteraard moet je daarvoor in de buidel tasten, alhoewel we vanochtend te horen kregen dat zes races in elk geval gratis zullen zijn. Maar er is meer goed nieuws! Ook F1TV Pro zal gewoon beschikbaar zijn voor Nederlandse gebruikers. Dat bevestigt de Formule 1-organisatie zelf.

F1TV Pro blijft

Direct na het bekendmaken van de deal, deden de meest wilde geruchten de ronde. Een daarvan was dat F1TV Pro óók uit Nederland zou verdwijnen. Gelukkig bevestigt de Formule 1-organisatie dat dat niet het geval is. Waar kwamen de geruchten dan vandaan? Het scenario gold namelijk wel voor Duitsland. Autoblog-prominent @edge zat er dus zoals gewoonlijk niet naast. We stand corrected.

F1TVpro zal dus gewoon beschikbaar blijven voor Nederland. Dat is natuurlijk geweldig nieuws. Via deze applicatie kun je namelijk de race, kwalificaties en vrije trainingen volgen. Daarnaast zijn er diverse voorbeschouwingen en enorm veel nabeschouwingen van de race. Ook kun je kiezen in welke taal je de race volgt. Tot slot ben je ook nog eens eigen regisseur: je kan zelf kiezen of je kijkt vanuit de cockpit van elke willekeurige coureur, de telemetrie of een adere camerahoek.

Olav Mol

Overigens moet nog bekend worden gemaakt hoe het precies eruit gaat zien onder NENT. We weten dat er een studio in Amsterdam komt. Wie de F1-programma’s gaat presenteren is niet bekend. Ook is het niet duidelijk wie het commentaar gaat doen tijdens de races. Olav Mol is F1-commentator sinds de GP van Monaco 2021, precies dertig jaar gelden. Hij won in 2016 de Theo Koomen Award voor zijn verslag tijdens de GP van Spanje 2016.