ABT tuning voor PHEV’s zorgt voor meer pk’s en NM’s

Kijk, dat is handig. Er is nu ABT tuning voor PHEV’s. Die moeten ook sneller kunnen worden.

Downsizing, elektrificeren, efficiency: het klinkt allemaal heel erg eng voor de petrolhead, maar het heeft ook zeker voordelen. Auto’s zijn niet alleen zuiniger dan ooit, maar ook veel krachtiger. Echt tergend trage auto’s zoals vroeger zijn er niet meer.

Dat is ook met PHEV’s het geval. Sterker nog, vaak is het de enige manier om nog een leuke auto te kunnen rijden. Dankzij de gunstige CO2-uitstoot, valt in Nederland de meerprijs voor een PHEV relatief mee. En dat is nog voordat je achteraf gaat kietelen.

Formentor

Dat is precies het onderwerp van vandaag. Er is namelijk nu ABT Tuning voor PHEV’s. Nog niet zo lang geleden hadden ze een powermodule voor de Audi Q7 PHEV, voor nu is de Cupra Formentor VZ E-Hybrid aan de beurt.

Standaard is deze sportieve crossover ‘met een schoon milieu-geweten’ al geen stakker. De combinatie van een 1.4 TSI viercilinder turbomotor met elektromotor zorgt voor een systeemvermogen van 245 pk en een systeemkoppel van 400 Nm. Dat is op zich al best een aardige portie power.

Maar het kan dus veel beter. Na de ABT Power New Generation-upgrade (ja, zo noemen ze het daar in Allgau) heb je meer vermogen en koppel. Het systeemvermogen stijgt naar 275 pk en het systeemkoppel naar 440 Nm. De ABT Power New Generation-module zorgt voor een krachtigere benzinemotor. In plaats van 150 pk en 250 Nm, levert de 1.4 nu 190 pk en 290 Nm.

ABT Tuning voor PHEV’s van de Volkswagen Group

Deze Cupra Formentor dient als voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is als ABT zijn kunsten kan vertonen. De ABT Power New Generation upgrade is ook beschikbaar voor de Audi A3 45 TFSI e, Cupra Leon E-Hybrid, Skoda Octavia vRS iV en natuurlijk de Volkswagen Golf GTE.

Mocht je een Skoda Superb iV, Volkswagen Passat GTE of Volkswagen Arteon GTE hebben, dan is er goed nieuws. Ook die kunnen worden gekieteld! Hierbij stijgt het vermogen van 218 pk naar 234 pk en het koppel van 400 Nm naar 440 Nm.

Mocht je denken: mijn chiptuningboer op de hoek haalt er 200 pk meer uit, dan kan dat. ABT is wat coulanter met garantie. Daarbij is het een extra computer die gemonteerd wordt. Dit in tegenstelling tot chiptuning waarbij de ECU wordt overgeschreven (en je garantie direct vervalt).

Check hier de ABT Configurator om te zien wat ze met jou Cupra kunnen doen.