Gaat deze MG de Nederlandse verkoop top 10 bestormen?

Na het succes van de ZS EV komt MG nu met de Marvel R, die het de ID.4 en Enyaq moeilijk moet gaan maken. Dit gaat ‘ie kosten in Nederland!

Een aantal jaar geleden had niemand verwacht dat er ooit nog een MG leverbaar zou zijn in Nederland, laat staan dat het een verkoophit(je) zou worden. Toch is dat precies wat er gebeurd is. Toegegeven, het nieuwe MG heeft weinig tot niets met het oude MG te maken, maar dat is een kleinigheid.

Het repertoire van het nieuwe, Chinese MG was tot voor kort nog vrij beperkt, met één enkel model. Het merk is nu echter druk bezig om hun aanbod in Nederland uit te breiden. Eind vorig jaar introduceerden ze de EHS, die een maatje groter is dan de ZS.

Nu is het tijd voor de volgende stap: de Marvel R. Deze is wederom een maatje groter. De Marvel R is dus het vlaggenschip van MG, zoals ze het zelf noemen. Concreet betekent dit dat het gaat om een forse C-segment cross-over met een lengte van 4,67 meter.

Waar de EHS een plug-in hybride was, is de Marvel R weer een volledig elektrisch model. Dat is goed nieuws, want een betaalbare EV is natuurlijk altijd welkom in Nederland.

Hoe betaalbaar de Marvel R precies is, daar komen we zo op. Eerst nog even kort de specificaties. MG heeft het overzichtelijk gehouden, want er zijn maar twee uitvoeringen: de Luxury en de Performance. De Luxury heeft alleen twee elektromotoren op de achteras, terwijl de Performance er ook nog eentje op de vooras heeft en dus een vierwielaandrijver is.

De Luxury komt uit 180 pk en 410 Nm koppel. De Performance levert dankzij de extra motor 288 pk en 665 Nm. De batterij is beide gevallen 70 kWh, maar de Luxury komt 402 km ver volgens de WLTP, terwijl de Performance het met een range van 370 km moet doen. Waar alsnog prima mee te leven is.

MG had eerder al een indicatie gegeven van de prijs, maar de exacte Nederlandse prijs van de Marvel R was nog niet bekend. Die kunnen we nu wel met jullie delen: de vanafprijs is €45.985. De Performance met drie elektromotoren is er vanaf €50.485.









Daarbij hoef je niet nog een hoop extra geld te investeren om de auto leuk aan te kleden. Een Marvel R is standaard namelijk al behoorlijk compleet. Je krijgt altijd een Tesla-achtig 19,4 inch groot scherm, een warmtepomp, LED-verlichting voor en achter, 19 inch lichtmetalen velgen, 360 graden parkeercamera, een panoramadak en lederen bekleding, om maar wat dingen te noemen.

Concurrentie

Als je kijkt naar de prijzen van de concurrentie, lijkt de MG Marvel R in eerste instantie niet de gehoopte prijspakker. Zowel de ID.4 als de Enyaq hebben namelijk een lagere vanafprijs en dat geldt ook voor de concurrent uit eigen land: de Aiways U5. Zoals gezegd is de Marvel R standaard echter behoorlijk rijk uitgerust, dus uiteindelijk heb je alsnog een redelijk voordelig pakket. Het is alleen de vraag of de MG aantrekkelijk genoeg is om klanten bij Skoda en Volkswagen weg te kapen. Zoveel voordeliger is deze MG namelijk niet.