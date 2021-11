ABT RS6-S en RSQ8-S: íets subtieler, wel 740 pk

Net zoals dat een salade bij de McDonalds íets minder calorieën bevat. Want alsnog heb je met de ABT RS6-S en RSQ8-S heftig spul te pakken.

Audi’s RS-divisie van Audi Sport GmbH blijft het lekker doen onder de fans. De nieuwste generatie RS6 en RS7 en de nieuwe RS Q8 zijn populair, maar dat gaat niet alleen om de standaardversies. Wie namelijk ook lekker boert met het drietal van Audi is ‘huistuner’ ABT.

RS6 en RS Q8

Want ook de ABT versies van de Audi RS6, RS7 en RS Q8 waren niet aan te slepen. Respectievelijk de ABT RS6-R, ABT RS7-R en ABT RSQ8-R zijn heftige krachtpatsers. Dat zie je er ook aan af. Extreem veel koolstofvezel onderdelen, bijvoorbeeld. Het kan zijn dat je dat laatste een beetje té veel van het goede vindt. Niet dat je er iets van te vinden hebt, want de gelimiteerde oplages van zowel de ABT RS6 als RS Q8 zijn volledig uitverkocht.

ABT RS6-S en RSQ8-S

Gelukkig lost ABT nu beide problemen op met de RS6-S en de RSQ8-S. Dat zijn de wat subtielere versies van de R-modellen van ABT. Met gelijk de disclaimer: subtiel is lastig bij auto’s die in de basis al vrij heftig zijn ontworpen.

Je moet het zo zien: ABT voegt er hun ‘signatuur’ aan toe, en verder niks. Dat betekent 22 inch sportvelgen (23 inch voor de Q8), vier uitlaatpijpen in plaats van de twee stortkokers, carbon delen op de dakspoiler en relatief subtiele carbon lipjes rondom. Vergeleken met een Audi A6 weinig subtiel, vergeleken met de R-modellen zijn de ABT RS6-S en RSQ8-S toch net even wat minder uitgesproken.

Zelfde specs

Dat terwijl ABT wel aan de RS6-S en RSQ8-S dezelfde krachtkuur toevoegt als bij de RS6-R en RSQ8-R. Dat wil zeggen dat je in dikste specificatie 740 pk en 920 Nm onder je rechtervoet hebt. Wil je een iets mildere upgrade, dan is 700 pk en 880 Nm ook mogelijk. Een andere aanpassing is opnieuw ingestelde luchtvering waarmee de auto’s 15 en 25 mm lager liggen en sportiever reageren op je rijgedrag. Een aantal ABT-aanpassingen in het interieur, zoals stoelen met logo’s in de hoofdsteunen, maken de boel af.

Het pakket om de ABT RS6-S en RSQ8-S te creëren gaat 42.900 euro kosten, bovenop de prijs van een RS6 of RS Q8. Is deze subtiele aanpak een goed idee?