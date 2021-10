Verstappen rijdt witte RB16B dit bijzondere weekend

De Nederlander Max Verstappen rijdt een witte RB16B dit weekend op Istanbul Park.

De deelname van Honda aan de Formule 1 is altijd een beetje melancholisch en vol ironie. Ze zijn namelijk veel te goed en legendarisch om zichzelf als buitenbeentje te presenteren. Aan de andere kant heeft Honda de sport geregeld de rug toegewezen. Vaak deden ze dat net op het moment dat het begon te lopen.

Dat lijkt zich nu weer te gaan voltrekken. Na een paar jaar drama met McLaren, bleek Honda uitstekende motoren te kunnen bouwen. Dit jaar kunnen ze het zelfs opnemen tegen Mercedes! Helaas stoppen ze er na dit jaar mee. Aanvankelijk was het de bedoeling om bij de GP van Japan even stil te staan bij Honda’s historische Formule 1-deelname.

Verstappen rijdt witte RB16B

Helaas, wegens Covid-19-restricties is racen op het legendarische circuit van Suzuka nog steeds niet mogelijk. Daarom is het F1-circus dit weekend aanwezig in Istanbul, Turkije. En daardoor wordt er juist deze race stilgestaan bij Honda als leverancier voor Red Bull.

De auto’s zullen grotendeels wit van kleur zijn. Dit om de historische Honda F1-auto, de RA 272, te eren. Het is de eerste auto waarmee Honda een race won. In 1965 won Richie Ginther namelijk de Grand Prix van Mexico in de Honda RA 272.

ありがとう

Ook bij AlphaTuari zetten ze Honda in het zonnetje. Op de achtervleugel van Tsunoda en Gasly zal de tekst ‘ありがとう’ te lezen zijn. Vrij vertaald ‘dankjewel’ in het Japans (arigato). Dat ‘ありがとう’ staat ook op de zijkant van de Red Bull RB16B van Verstappen en Pérez.

De samenwerking tussen Honda en Red Bull is erg succesvol gebleken. Maar liefst 13 keer wonnen ze een race (12x Verstappen, 1x Pérez). Met AlphaTauri werd eenmaal gewonnen (Gasly op Monza vorig jaar). In totaal heeft de combinatie Red Bull Honda geresulteerd in 35 podiumplaatsen. Hopelijk komen er nog een paar bij dit seizoen!

De GP van Turkije gaat morgenochtend van start met de eerste vrije training om 11:30 uur.