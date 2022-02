AC Schnitzer gaat nog een stap verder met M4 Cabrio

AC Schnitzer gaat nog verder met de M4 Cabrio dan ze al deden. Maar of het ook nodig was?

BMW brengt de M3 en M4 bij elkaar opgeteld in best wat varianten op de markt. Als je serieus hebt gereden met de nieuwste generatie M3 en M4 is je conclusie vast niet dat deze auto nog meer vermogen nodig heeft. BMW heeft met 510 pk in het geval van de Competition een geweldige balans weten te vinden. Zelfs de achterwielaangedreven variant heeft zoveel grip dat je in Nederland wat dat betreft de later geïntroduceerde xDrive achterwege kunt laten. Tenzij je van plan bent te gaan tunen. Zoals het geval is met de AC Schnitzer M4 Cabrio.

De Duitse tuner presenteerde het modelletje al in de zomer van 2021. Met 510 pk en 650 Nm koppel voor een Competition, bracht AC Schnitzer de power naar 590 pk en 750 Nm koppel. De tuner heeft nu de volgende stap bekendgemaakt. Het is een kleine stap in vergelijking met het eerdere pakket. De overtreffende trap komt in vorm van 612 pk, het koppel is met 750 Nm wel gelijk gebleven aan het eerste pretpakket.

Als je echt los wil gaan met de catalogus van AC Schnitzer voor de M4 Cabrio dan kun jij je lol op. In totaal zijn er meer dan 20 opties verkrijgbaar. Naast een reeks foto’s van de BMW is er ook een video gedeeld zodat we wat bewegende beelden hebben van de machine.