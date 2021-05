AC Schnitzer M4 goodies zijn er nu al - Autoblog.nl

Altijd handig als je AC Schnitzer M4 onderdelen nodig hebt.

Het is een van de meest discutabele auto’s van het moment, de BMW M4. De reden waarom is simpel, ergens vond BMW het nodig om er een moeilijk lelijke neus op te plakken. Ja, het is heel herkenbaar. Maar ja, een mens is ook herkenbaar met een set enorme steenpuisten. Het is echter niet hoe je herkenbaar wíl zijn.

Je zou bijna vergeten dat de M4 een bijzonder geslaagde auto is. Een keurig interieur (met een ietwat gedateerd instrumentarium), geweldige stoelen, achterwielaandrijving en een zes-in-lijn! Met name dat laatste is wel bijzonder, daar de grote concurrent (Mercedes C63) een viercilinder motor zal krijgen. Daarbij zijn er nu AC Schnitzer M4 goodies om jouw M4 net even dikker te laten zijn.

AC Schnitzer M4

Om de aandacht van de neus af te halen is er nu een splitter. Het voordeel daarvan is dat de neus nu niet meer tot de onderzijde gaat, maar er meer ‘visueel gewicht’ onder zit. Verder is er een dakspoiler en een carbon achterspoiler. De sideskirts lijken nieuw te zijn, maar het zijn de originele skirts met een folie.

Zoals je kunt zien staat de AC Schnitzer M4 ietsje lager. Dat komt door een setje nieuwe veren. Deze zijn ontworpen om met de originele dempers samen te kunnen werken. Aan de voorzijde zakt de M4 met 20 tot 25 millimeter, achter met 15 tot 20 millimeter. Een complete schroefset waarbij je zowel de hoogte als demping kunt instellen komt later beschikbaar.

Wielen

Wel kun je al direct kiezen voor een leuke set wielen. Voor de BMW M4 heeft AC Schnitzer twee modellen. Op de afbeeldingen zie je de gesmede AC3-wielen. Lichtgewicht AC1-wielen zijn ook leverbaar. De velgen zijn voor en achter even breed (10J), maar toch zijn de banden ‘een breedset’. Voor zijn ze 285 breed, achter 295.

Er komen overigens nog een hele hoop onderdelen. Volgens AC Schnitzer kun je voor de M4 binnenkort nog veel meer krijgen. Denk aan vermogensstijging voor de M4 Competition, carbon motor-cover, sport-uitlaatsysteem en een hoop aerodynamische upgrades, inclusief een ‘racing’-achterspoiler. Het is en blijft AC Schnitzer, daar moet nu eenmaal een grote achterspoiler op.

De meeste onderdelen zijn in juni verkrijgbaar, de andere hardware volgt later, aldus de Duitsers.