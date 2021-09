Loodzware BMW M4 Cabrio heeft lichtgewicht goodies

AC Schnitzer voegt nog wat extra gewicht toe aan de nieuwe BMW M4 Cabrio, maar dan wel met lichtgewicht onderdelen.

Een cabrio is altijd een rijdend compromis. Je kunt lekker van de buitenlucht genieten, maar je gaat er wel op achteruit qua looks, stijfheid en/of gewicht. Dat laatste valt in te perken als er voor een softtop gekozen wordt. Met de nieuwste generatie M4 keert BMW daarom terug naar het stoffen dakje.

Betekent dit dat de M4 nu een lekker lichte auto is? Niets is minder waar. De nieuwe M4 Cabrio weegt 1.995 kg schoon aan de haak. Dat is toch vrij veel voor een auto die volgens BMW een “uitzonderlijke dynamiek” moet hebben.

De M4 Cabrio kregen we al een paar maanden geleden te zien, nu toont AC Schnitzer hun versie van deze auto. Helaas hebben ze het zwaarlijvigheidsprobleem niet op kunnen lossen. Sterker nog: de auto is voorzien van extra onderdelen, dus dat betekent dat het gewicht alleen maar toegenomen is.

Gelukkig zijn alle onderdelen van carbon fiber gemaakt, dat scheelt. Uiteraard zijn deze accessoires ook leverbaar op de M4 Coupé, dus de meeste daarvan hebben in mei al voorbij zien komen op de dichte versie.

Voor de volledigheid zullen het lijstje toch nog even langs gaan. De auto op de foto is onder meer voorzien van een nieuwe splitter en canards. Daarnaast zijn de koelopeningen in de voorschermen en motorkap voorzien van extra carbon. Tot slot zijn er 20 inch AC Schnitzer-velgen en verlagingsveren.

Uiteindelijk valt het lijstje nog best mee. Dat komt deels omdat de achterkant ongemoeid is gelaten, op wat stickers na. De tuner levert overigens wel gewoon spoilers voor de M4.

Ondanks het gewicht is een M4 Cabrio af fabriek rap zat, dankzij 510 pk en 650 Nm koppel. De Cabrio is er namelijk alleen als Competition. Toch is meer vermogen altijd leuk. AC Schnitzer kan daarom desgewenst het vermogen opschroeven naar 590 pk en het koppel naar 750 Nm. Dan ga je misschien nog bijna denken dat je met een lichte auto op pad bent.