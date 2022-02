Keiharde streep gezet door de Grand Prix van Rusland

We went car racing, maar niet in Rusland. De Grand Prix van Rusland gaat in 2022 niet door.

Een wijziging van de kalender voor de Formule 1. Dit keer is niet corona de reden. Het is de oorlog in Oekraïne waardoor de F1 heeft besloten in te grijpen. Vanwege de inval van Rusland in Oekraïne is er een streep gezet door de Grand Prix van Rusland.

De Russische GP zou op 25 september van dit jaar verreden worden. De race in Sotsji zou een week na de GP van Italië en een week voor de GP van Singapore moeten plaatsvinden. De beslissing komt na kritiek van onder meer coureurs. Sebastian Vettel gaf eerder deze week al aan niet aanwezig te zijn in Sotsji als er geraced zou worden. Ook Max Verstappen zei dat het ongepast zou zijn om te racen in een land dat actief oorlog voert.

Onbekend is of de race in zijn geheel komt te vervallen, of in een ander land ingehaald gaat worden. Minus de Grand Prix van Rusland blijven er aankomend seizoen nog 22 races over. Het zou dit jaar voor het eerst zijn dat er 23 races plaatsvinden in een F1-seizoen. Een mogelijkheid is dat er twee weekenden achter elkaar in een land geracet gaat worden. In het verleden zagen we met corona dat er ook twee keer achter elkaar in Oostenrijk en Bahrein races plaatsvonden om zo toch de kalender op te vullen. Maar dat is nu nog speculeren.

In een statement zegt de Formule 1 tot deze beslissing is gekomen in samenspraak met de FIA, teams en aandeelhouders.