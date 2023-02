AC Schnitzer maakt een nog dikkere sjaak van de BMW M3 Touring

De BMW M3 Touring volgens AC Schnitzer is een dikkie!

Mag het een onsje dikker zijn? Dat moeten ze bij AC Schnitzer gedacht hebben als het gaat om de BMW M3 Touring. De Duitse tuner pakt zo’n beetje alle modellen aan van BMW, dus de M3 Touring mocht natuurlijk niet uitblijven. En het is een lekkere dikke sjaak geworden, wat wel past bij de station.

De vraag is of een auto als de BMW M3 Touring dit nodig heeft. Het leuke van AC Schnitzer is dat je individueel kunt krassen op de lijst. Het is niet alles of niets. Je hebt dus de volledige vrijheid om te bepalen of je iets wel wil of niet.

Het leukste is tuning voor de motor. Meer pk’s is altijd meer beter, een eeuwenoude Autoblog filosofie. De M3 Competition is standaard goed voor 510 pk en 650 Nm koppel. AC Schnitzer maakt er 590 pk en 750 Nm koppel van. Voor wie dit niet genoeg is heb je ook een Stage 2 pakket. Dan gaat het spul naar 610 pk en 750 Nm koppel. Het aardige van de Stage 2 tuning is dat dit inclusief een nieuwe einddemper is voor wat extra sound, wat goed past bij de Autoblog Auto van het Jaar 2022.

Verder heeft AC Schnitzer een breed pakket aan spulletjes voor de BMW M3 Touring. Van verlagingsveren tot nieuwe velgen. En van een splitter tot een nieuw stuurwiel. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is leverbaar. Al met al leuke upgrades voor de M3 Touring om de powerstation net iets meer eigen te maken.