Dit is de Autoblog Auto van het Jaar 2022!

De stemmen zijn geteld, de democratie heeft gesproken!

Negen topkandidaten streden dit jaar voor de felbegeerde titel Autoblog Auto van het Jaar 2022. Elke kandidaat in het lijstje heeft zo zijn eigen charme. Maar zoals altijd met verkiezingen: er kan er maar één de beste zijn.

Ruim 5.000 stemmen werden er weer uitgebracht dit jaar door Autobloglezers! Bedankt!

De Autoblog-lezer heeft gesproken en de winnaar is overduidelijk. Met een dikke 25 procent van de stemmen is de BMW M3 Touring de Autoblog Auto van het Jaar 2022! De eerste M3 station heeft duidelijk jullie harten veroverd. Het is tevens een signaal naar BMW dat de Duitse autofabrikant eigenlijk veel eerder met een M3 als Touring had moeten komen. Met de huidige generatie M3/M4 hakten ze dan in Beieren eindelijk de knoop door en dat is reden voor jullie om massaal op deze BMW M te stemmen.

Is het misschien ook omdat met dat touring silhouet die grote nieren vooraan meer in balans zijn?

Tweede plaats

De runner-up is de Porsche 992 GT3 RS. Helaas voor Porsche kon het merk de titel niet prolongeren. De GT3 Touring was immers de Autoblog Auto van het Jaar 2021. Verandering van spijs doet eten, nietwaar? De nieuwe GT3 RS was goed voor 17 procent van de stemmen.

Derde plaats

Hekkensluiter van de top 3 en ook zeker noemenswaardig in deze uitslag is de KIA EV6 GT. De 585 pk sterke elektrische auto wist 12 procent van de stemmen te pakken. Een KIA die zo hoog weet te eindigen in de jaarlijkse Autoblog Auto van het Jaar verkiezing. 5 jaar geleden hadden jullie dat waarschijnlijk ook niet gedacht. Petje af voor de Koreanen.

Eerdere winnaars

De BMW M3 Touring voegt zich bij het prestigieuze lijstje winnaars van de Autoblog Auto van het Jaar-verkiezing. Eerdere winnaars van de Autoblog Auto van het Jaar-verkiezing waren de Volvo XC90 (2015), Alfa Romeo Giulia (2016), Porsche Panamera Sport Turismo (2017), Alpine A110 (2018) en Porsche Taycan (2019). In 2020 was de Polestar 2 de publiekslieveling van Autoblog.nl-lezers en in 2021 dus de GT3 Touring

BNR Autoshow

Stem straks om 15:00 af op BNR. Tijdens de BNR Autoshow zal Autoblog hoofdredacteur @michaelras een toelichting geven op de uitslag. Daarnaast hoor je een eerste reactie van de winnaar. Anne Brons, CEO BMW Group Nederland, is te gast om te reageren op het feit dat de BMW M3 Touring de Autoblog Auto van het Jaar 2022 is geworden.

Bedankt voor het stemmen allemaal en gefeliciteerd, BMW!