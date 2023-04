Accu Ioniq 5 N maakt benzine overbodig

De nieuwe accu van Ioniq 5 N gaat benzine misschien wel overbodig maken.

Elektrische auto’s hebben een aantal voordelen ten opzichte van een auto met plofmotor. Daarnaast zijn er uiteraard ook een paar nadelen. De meeste minpunten van een EV lijken te komen door de accu. Dat is namelijk de grote boosdoener die zo’n auto minder interessant maakt.

Denk aan lange laadtijden, een beperkte actieradius, een torenhoog gewicht, groot formaat (dus zit je met je knieën in je nek) en ga zo maar door. We hebben het dan nog niet eens over de grondstoffen gehad. Bijna alles heeft te maken met de beperkte energiedichtheid van een accu. Die is bij benzine veel beter en bij diesel nog veel beter.

Nieuw N-model

Met de accu van de nieuwe Ioniq 5 N hoopt Hyundai dat probleem te tackelen. De Ioniq 5 in standaardvorm is al een puike auto die – afhankelijk van de gekozen uitvoering – al behoorlijk afrekent met de nadelen van een elektrische automobiel. Met de Ioniq 5 N moet het nog beter zijn.

In veel gevallen zien we dat snellere en soprtievere uitvoeringen van elektrische auto’s voorzien worden van grotere accupakketten. Die wegen meer en zijn dus per definitie niet sportiever. Albert Biermann bevestigt aan het Britse Top Gear het probleem te kunnen tackelen.

Betere accu Ioniq 5 N

In plaats van meer accu, gaan ze voor een betere accu. De accu van de Ioniq 5 N krijgt een grotere accu dan de standaard Ioniq 5 heeft, maar deze zal qua afmetingen niet afwijken. Ze hoeven ervoor dus geen grotere en zwaardere accu te maken. Dat is nog eens goed nieuws! In plaats van een grotere accu hebben ze deze doorontwikkeld en gezorgd voor een grotere energiedichtheid.

Mede dankzij de accu van Ioniq 5 N zal het sportmodel iets meer vermogen krijgen dan het zustermodel, de Kia EV6 GT. In dit geval zo rond de 600 pk. Ja, een nieuwe Hyundai met fabrieksgarantie en plaats voor 5 heeft dan net zoveel vermogen als een Mercedes-Benz CLK GTR. Ook het koppel van de Ioniq 5 N is hoger: 800 Nm in plaats van 740 van de Kia.

Als Hyundai de belofte kan waarmaken, zijn er ineens een stuk minder nadelen voor een EV.We verwachten de Hyundai Ioniq 5 N deze zomer al!

Meer lezen? Naar deze onthullingen kijken we uit in 2023!