VW Tiguan Allspace vervangen door Tayron

De Wolfsburgers gaan de VW Tiguan Allspace vervangen door de Tayron. Heet.

Het aantal crossovers van Volkswagen is niet te tellen. Het zijn er echt zóveel, dat je er niet wijzer uit wordt. Waarom doet VW dit? Elke crossover is op een paar minescule details iets anders om bestaansrecht te ontlenen. De reden is vrij eenvoudig: VW maakt voor verschillende markten verschillende modellen die aanlsuiten op de smaak van de consument.

Maar de smaak van de consument is anno 2023 ongeveer mondiaal gelijk. Iedereen wil een middelgrote crossover met sportpakketje, een niet al te grote motor en lekker veel gadgets. Reden voor Volkswagen om toch wat te gaan snijden in het gamma. Zo is ons ter ore gekomen dat de VW Tiguan Allspace eruit gaat. Dit is de extra lange en praktische versie voor Tiguan-rijders met voorplantingsdrang.

VW Tiguan Allspace vervangen door…. de Tayron!

Eigenlijk is het vreemd dat Volkswagen voor elke crossover een andere naam heeft, maar een lange Tiguan noemt wat het is: de Tiguan L (en Allspace in Europa). Het model gaat eruit ten faveure van een andere middelgrote zevenzits Volkswagen: de Tayron. Deze zal dan de VW-evenknie van de Skoda Kodiaq zijn. Dat meldt AutoCar India.

De Volkswagen Tayron staat boven de Tiguan, maar onder de Touareg. Het zal niet het huidige model Tayron zijn, maar de tweede generatie ervan. Voor de Europese markt zal het interieur van aanzienlijk hogere qua kwaliteit zijn. Zoals gezegd, daar houden wij heel erg van. Wij Europeanen willen namelijk graag knuffelbare dashboards met zachte plastics (die 15 jaar laten vies plakken, maar dat terzijde).

Laatste VW met plofmotor

De Tayron voor de rest van de wereld bouwt VW in India, de Europese Tayron rolt in Europa van de band. Dat komt Volkswagen goed uit, want de huidige Allspace komt namelijk uit Mexico (Puebla).

Ideaal voor de Noord-Amerikaanse markt, maar iets minder voor Europa in verband met transportkosten en importtatieven. Om maar te zwijgen over het milieu, natuurlijk. Over de natuur gesproken: naar verluidt is de Tayron dan de laatste nieuwe Volkswagen met verbrandingsmotor. Daarna zal het Duitse merk in Europa alleen maar EV’s introduceren.

Via: Motor1

Meer lezen? Deze drie VW crossovers kosten nu bijna hetzelfde!