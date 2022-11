Accu wisselen nu ook in Nederland mogelijk

Het eerste Nio Power Swap Station is hier, waardoor we ook in ons landje een accu kunnen wisselen.

Ja, lieve petrolheads, de elektrische auto komt eraan. Bij Autoblog hebben we de mazzel dat we constant het nieuwste van het nieuwste kunnen uitproberen. En maak je geen zorgen, net als bij auto’s met een verbrandingsmotor zijn er goede en minder goede EV’s. Het gebrek aan geluid is jammer bij supercars en sportwagens, maar in een huis-, tuin- en keukenhatchback is het juist verademing. Niemand vond de 1.2 TDI uit de Volkswagen Polo Bluemotion lekker emotioneel klinken.

Het grote nadeel van de elektrische auto is niet de elektromotor. Deze is compact, krachtig en heeft slechts 1 draaiend deel dat kapot kan geen. Dat moet mensen met een BMW N63B44 (zonder TU) als muziek in de oren klinken! Nee, het grootste nadeel is eigenlijk de accu. Deze heeft lage energiedichtheid, ongeveer 17 keer minder dan benzine. Je hebt dus véél meer accu nodig. Ook moet je vaak erg lang laden.

Power Swap Station

Aan beide nadelen wordt hard gewerkt, maar ideaal is het nog altijd niet. Waarom kun je niet gewoon naar een laadstation een nieuwe accu scoren? Nou, dat kan! Nio is de fabrikant die deze manier toepast in China en nu komen de eerste ‘Power Swap Stations’ naar Europa. In Noorwegen was er al eentje, de eerste in Nederland kunnen we nu ook verwelkomen.

Althans, dat kunnen we vanaf 1 december. Het idee is simpel, je rijdt met je Nio naar een Power Swap Station. Dan haalt men de accu onder de auto vandaan en krijg je meteen een verse accu nog voordat The Power van Snap! is afgelopen.

Het is wel een gemiste kans dat ze het niet de Power Snap Station noemen en tijdens het liedje ‘The Power’ afspelen van Snap!, maar ja, je kan niet alles hebben.

Accu’s wisselen

We zijn benieuwd hoe dit in het echt gaat uitpakken, want in principe klinkt het briljant. Per station zijn er een aantal accu’s constant op voorraad en laden deze op totdat iemand een verse accu nodig heeft. Op deze manier is de laadtijd gelijk (zo niet sneller) dan het voltanken van een auto.

Het eerste Nio Power Swap Station staat in Tilburg en dus vanaf 1 decmeber dit jaar operationeel. In Nederland kun je sinds kort de Nio ET5 en Nio ET7 kopen. De eerste exemplaren rijden al rond op gele platen. Overigens hoef je niet per se accu’s te wisselen met deze auto’s, je kan ze ook gewoon laden.

En voor de muziekbarbaren die The Power van Snap! niet kennen:

Imagecredit: Nio Nederland via LinkedIn.