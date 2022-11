VW Polo Track is eindelijk een échte Volkswagen

Met de VW Polo Track keert het Duitse merk terug naar zijn wortels.

De wortels van Volkswagen zijn inmiddels wel bekend. Ferdinand Porsche ‘leende’ het ontwerp van een Joodse ingenieur om daar de ‘KdF’ van te maken, dat uiteindelijk de Volkswagen Kever werd. Eenvoudig, basaal vervoer. Zo begon het. Uiteindelijk zocht Volkswagen het iets minder in de budget-hoek en ging het waar meer de premium-kant op met de Touareg en Phaeton. Ook de Volkswagens zelf werden mooier, luxer en duurder. Dat zorgde er vervolgens voor dat er ruimte is voor budgetmerken als Seat, Skoda en Jetta.

Maar het is niet zo dat Volkswagen vergeten is waar ze vandaan komen. In Brazilië kun je nog ‘echte’ Volkswagens krijgen. De Gol is daar al 42 jaar de standaardauto waar iedereen in heeft leren rijden. Deze auto gaat nu uit productie. Het huidige model stamt uit 2008 en was na 14 jaar en drie facelifts uitontwikkeld. Volkswagen viert het feestje met 1.000 exemplaren van de Gol Last Edition.

Opvolger Gol

Wat wordt dan de nieuwe Gol? Er komt namelijk geen direct opvolger met dezelfde naam. Echter, er is wel een nieuwe échte Volkswagen in de vorm van de VW Polo Track. Het idee erachter is om de Volkswagen Polo zo goedkoop mogelijk te maken. Dat levert een bijna heerlijke old-school écht VW-gevoel op.

Check de neus. Deze heeft koplampen met halogeen-lampjes erin. Geen LEDs, Xenon of andere tierlantijnen. De grille is gewoon zwart (niet gelakt ofzo) en de auto staat op 15 inch stalen velgen met wieldoppen.

Vraagprijs VW Polo Track

Bij het interieur gaat het schrapen verder. Zo zit er een radio in met een héél klein schermpje. De fit & finish is nog des Volkswagens, maar het interieur is opgetrokken uit hardere plastics om zo een lagere prijs te kunnen realiseren. Die prijs is ook laag, want je betaalt omgerekend 14.400 euro voor de VW Polo Track.

Wat krijg je dan? Een atmosferische 1.0 MPI driecilinder benzinemotor. Deze is goed voor 84 briesende pk’s en maar liefst 101 stenen-uit-de-straat-trekkende Newtonmeters. Schakelen met de vijfbak doe je helemaal zelf met de rubberen pookknop die rechtstreeks uit de catalogus van Easy Toys te komen (niet dat we die ooit hebben gelezen).

Qua uitrusting zit het nodige erop, maar niet meer dan dat: airco, elektrische ramen en centrale deurvergrendeling krijg je standaard. Wil je meer uitrusting of vermogen: dan moet je een (flink) duurdere reguliere Polo kopen. Helaas komt de VW Polo Track iet naar Nederland. Jammer, want nuchter beschouwd heb je niet meer nodig dan deze auto.

