Volkswagen Polo facelift gaat terug naar af

Huh? Nog een Volkswagen Polo facelift? Die hadden we toch net achter de rug?

De Volkswagen Polo is tegenwoordig wat vroeger de Volkswagen Golf was. Een keurige hatchback die in principe altijd geschikt is voor 99% van de doeleinden. Er is zelfs een vermakelijke GTI!

De huidige Polo is er sinds 2017 en is in 2021 gefacelift. Toen we hoorden dat er nóg een Volkswagen Polo facelift was, deed ons dat de wenkbrauwen fronsen. Met name @onno heeft schitterende wenkbrauwen, maar dat terzijde.

Nog een opfrisbeurt?

De compacte Volkswagen is vorig jaar voorzien van een opfrisbeurt. Is er dan nu nóg een facelift voor de Volkswagen Polo? Ja en nee. Onze Polo zal nog eventjes hetzelfde blijven, maar de Polo in Brazilië wordt anders.

De Polo voor de Zuid-Amerikaanse markt is gek genoeg niet heel erg veel anders dan die van ons. De Polo van Volkswagen do Brasil staat iets hoger op de poten, heeft andere koplampen en was leverbaar met andere motoren. Verder zijn de modellen grotendeels identiek.

Verschillen

Er is dus meer verschil met de Polo facelift tussen de twee uitvoeringen. Mocht je denken dat onze Polo subtiel was opgefrist, dan moet je eens goed kijken naar de Braziliaanse versie! De neus is wederom iets soberder.

Ook ontbreekt de LED-strip tussen de koplampen. Dat is bij de Zuid-Amerikaanse versie een chromen strip. Wij denken dat de Europese versie er nú moderner uitziet, maar de Zuid-Amerikaanse Polo fraaier oud gaat worden. LED-lampjes verouderen doorgaans enorm snel.

Interieur Volkswagen Polo facelift

Aan de achterzijde kun je zo zien of dat het de Braziliaanse Volkswagen Polo facelift betreft. De achterlichten zijn namelijk nog steeds de zelfde vorm. De invulling van de clusters wijkt wel een beetje af, maar je hebt niet het stukje extra lamp in de kofferklep, die de auto optisch smaller maakt (net zoals bij de BMW 1 Serie F20 LCI het geval was).

Het interieur heeft een grote upgrade gekregen. Er zijn nu twee schermen, een instrumentencluster en een infotainmentschem. Het instrumentarium is 8 of 10 inch groot, afhankelijk van de hoeveelheid geld die je overmaakt naar VW. Er zijn nieuwe stoelen en de bediening voor de climate control wijkt af. Ook kun je nu je smartphone draadloos laden.

Motoren en prijzen Volkswagen Polo facelift

Qua motoren is er vooralsnog slechts keuze uit twee blokjes. Beide meten 1.0 liter. De eerste heeft géén turbo en mobiliseert 85 pk. De tweede heeft wel een turbootje en perst er 116 pk uit. Qua transmissie kun je kiezen uit een handbak (met vijf versnellingen) of een automaat (met zes versnellingen). Nog een reden waarom de Braziliaanse Polo beter is: hij is goedkoper geworden sinds de facelift!

De vanafprijs is 16.255 euro, omgerekend. In Nederland kost een polo minimaal 25.090 (ja, echt waar). Toegegeven, dan heb je wel een 95 pk sterke TSI. De TSI kost in Brazilië omgerekend 18.215 euro. Ga je voor de duurste combinatie (de 1.0 TSI met R-Line), die kost in Brazilië omgerekend 21.500 euro. In Nederland is deze 31.940 euro, meer dan 10 mille duurder.

