Tolman 205 GTI restomod is waanzinnig te gek gaaf cool

De Tolman 205 GTI is precies hoe je een restomod moet uitvoeren. Grote blij!

Laatst stond ondergetekende bij een tankstation de schier oneindige 80-liter tank van de Audi A6 Duurtester af te toppen. Toen kwam daar ineens een een Renault Clio Williams. Deze begon later met tanken én was eerder klaar. De auto was helemaal origineel en in erg fraaie staat. Zo zie je ze nooit meer, eigenlijk. En hoe duur of snel een supercar ook is, een 30 jaar oude hot hatch in goede staat is zo mogelijk indrukwekkender. Daar is niet alleen geld tegenaan gegooid, maar ook een hoop liefde.

Daar moesten ik even aan denken bij het zien van de foto’s van de Tolman 205 GTI. Tolman is een Brits bedrijf dat historische race- en sportwagens restaureert en onderhoudt. Hun laatste project is deze 205 GTI restomod, de ‘Tolman Edition‘. Ze hebben alles verbeterd wat er mis was met de 205 GTI en alles behouden wat er zo tof is. Per auto is Tolman ongeveer 700 uur bezig. De auto die je op de foto’s ziet is de eerste klantenauto.

Uiterlijk

Zoals je kunt zien, verandert Tolman niets aan het uiterlijk. Ze hebben het alleen fabrieksnieuw gemaakt. Niet alleen optisch, maar ook technisch. Bijna elke schroefje en moertje is los gegaan. Elk mogelijk onderdeel is roestvrij gemaakt. Vervolgens is de auto voorzien van een glascoating om lang mooi te blijven.

Er zijn wel een paar mechanische aanpassingen. De motor is opgepept naar 200 pk en 216 Nm. Dat klinkt niet bijster indrukwekkend, maar vergeet niet dat deze auto amper 900 kg weegt. Daarbij is het niet een turbotorretje, maar een hoogtoerige 1.9 liter zestienklepper. Ja, Peugeot-fans. De originele XU9 ligt er nog in, in plaats van de bekende Mi16 of 306 GTI motor (da’s de XU10). Middels hardware-wijzigingen aan de inlaat, cilinders en nieuwe cilinderkop. Er is een MOTEC-ecu (net als de Eclipse van Brian O’Conner!) en een roestvrijstalen sportuitlaat.

Interieur Tolman 205 GTI

Maar er is meer gedaan. Zo is er een ATB-Quaife-sperdifferentieel (wokkelsper) voor betere tractie uit de bochten. De wegligging is verbeterd met Bilstein-dempers en een anti-rollbar. Optioneel kun je kiezen voor een AP-racing big-brake-kit. Ach ja, als je toch bezig bent, neem de remmen even mee.

Het interieur is ook link aangepakt, zonder dat het direct opvalt. De auto is in zijn geheel opnieuw bekleed. Het stuurwiel is bekleed met alcantara. Grappig detail is het MOTEC-instrumentarium. Dat is geheel digitaal, maar precies vormgegeven als dat van de originele Peugeot 205. Een ander leuk detail is de Blaupunkt-audio. Deze ziet er period-correct uit, maar heeft wel DAB en bluetooth. Apple CarPlay is mogelijk als je dat wil. Voor een beter geluid is er een subwoofer.

Dan het nadeel: de prijs. De 205 GTI van Tolman is duur. Hij kost namelijk 55.000 pond vóór belastingen en zonder opties. Maar, net als de originele 205 van Peugeot, krijg je 12 maanden garantie op je aankoop.

