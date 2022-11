Acht gave Ford concept cars uit een vergeten racegame

We vragen ons af wat meer vergeten is: deze acht concept cars van Ford of de racegame die ze ‘op de kaart zette’.

Of je nou een fan was van Need for Speed, Gran Turismo of Forza Motorsport: het kan zijn dat één van deze racegames je een hoop heeft bijgespijkerd op het gebied van auto’s. De drie genoemde voorbeelden zijn de kaskrakers, maar er zijn veel meer racegames gemaakt. Eén van de eersten die ondergetekende ooit heeft gespeeld is Ford Racing 2.

Ford Racing 2

Deze racegame uit 2003 is ‘kleinschalig’. Er waren maar een stuk of 30 auto’s om te ontgrendelen. Toch hebben ze een greep gehaald uit een mooie variatie modellen van The Blue Oval. Van offroad crossen met een F-150 of Focus WRC, naar de snelste auto’s op het asfalt zoals de Mustang SVT en Ford GT (toen nog als concept, de productieversie kwam pas in 2005). Terugkijkend was het, zelfs toen, geen indrukwekkende game. Maar goed, ‘het speelde wel lekker weg’, helemaal voor een jonge autofanaat in de dop.

Vergeten

Toch wist de racegame ook de spotlights te zetten op een tiental bijzondere concept cars van Ford. Goede voorbeelden zijn de reeds genoemde Ford GT Concept uit 2002, wat uiteindelijk zowat ongewijzigd de Ford GT (2005) werd. Ook de nieuwe Mustang die in 2005 uit zou komen was nog een concept in 2003, maar de styling werd zo goed als verklapt. Dat is allemaal leuk en aardig, maar die hebben we dus uiteindelijk nog op de weg gezien. Er waren ook nog acht concept cars die bij een concept bleven. We gaan ze even bij langs, op alfabetische volgorde.

Ford EX Concept (2001)

Een soort Ariel Nomad avant la lettre: de Ford EX Concept uit 2001 is wat er gebeurt als je een buggy lekker opvoert. Het als offroad-buggy ontworpen ding ziet eruit als een lekker Amerikaanse side-by-side, maar deze EX zou een 4.0 liter grote V6 ontvangen met 375 pk. Dat moet vooruit vliegen! De Ford EX werd onthuld op de autoshow van Detroit in 2001. Een productieauto kwam er nooit.

Ford Focus FR200 – 2000

Ford USA is natuurlijk heel wat gewend als het gaat om brute kracht. Maar kun je een compacte, voorwielaangedreven auto ook leuk maken? Dat was het doel van de Ford Focus FR200, waar FR staat voor Ford Racing en 200 voor het feit dat de auto een 2.0 liter motor heeft. Die tweeliter werd flink opgevoerd naar 300 pk en om dat geweld in stand te houden is de auto verlaagd, verbreed, en ‘aerodynamisch geoptimaliseerd’. Vooral die grote achtervleugel kan echt alleen maar in 2000. Saillant detail: die vleugel zit bevestigd op de plek waar je normaliter de bijzondere achterlichten van een Focus verwacht, dus werd gekozen voor de achterlichten van een Focus Sedan maar dan lager gemonteerd. De FR200 bleef bij drie prototypes, waarvan de meest potsierlijke hier ooit nog de revue passeerde. Liefhebbers van snelle Focussen (Foci?) in de VS werden beperkt tot de Focus SVT.

Ford Forty-Nine – 2001

PT Cruiser, Prowler, HHR, Thunderbird, Mustang, GT: Amerikanen wilden aan het begin van de jaren ’00 alles op een retro-manier terug naar nu brengen. In sommige gevallen lukte dat, maar de Ford Forty-Nine werd doodgeboren. Deze concept car, ontworpen door Chip Foose, moest de iconische ‘1949 Ford’ (verzamelnaam voor een Ford-platform uit, u raadt het, 1949) naar het nu brengen. Dat werd gedaan met een uiterst fraaie coupé. De motor was een 3.9 liter grote V8 wat voor de standaarden van 2001 aardig klein was. Het volume in cubic inches was echter 239, even veel als de originele Fords uit 1949. Helaas zette Ford de Forty-Nine niet door.

Ford GT90 – 1995

De opvolger van de GT40 werd dus de GT in 2005, maar Ford wilde in 1995 laten zien wat een compleet nieuw design kan doen voor een supercar van Ford. De GT90 lijkt in bijna niks op zijn voorganger. De designtaal die Ford koos voor de GT90 werd ‘New Edge’ genoemd. Dat kwam wél terug naar bijvoorbeeld de Ka, Focus en Mondeo. De GT90 kreeg een V12 met twee turbo’s mee, die goed zou zijn voor 720 pk en eventueel voor 900 pk kon zorgen! Aardig futuristisch spul in ’95, helemaal als je bedenkt dat de GT die er wél kwam gewoon het design van de GT40 iets vernieuwde en een aardig standaard 5.4 liter V8 onder de kap kreeg. Was Ford beter af geweest met deze GT90?

Ford Indigo – 1996

In 1996 vond Ford het wederom tijd om bijzonder design naar een supercar-achtig apparaat te brengen. De bizarre concept heet Indigo en moest een showpony zijn voor Ford hun Indycar-techniek. Daarom lijkt de Indigo ook op een soort Indycar voor op de weg. De motor is een 6.0 liter grote V12 die overigens géén relatie heeft tot de GT90. Wel vormde deze motor de basis voor de unit die later in vele Aston Martins heeft gelegen. De Indigo was altijd bedoeld als showauto en het behoeft dus geen uitleg dat er geen productieversie kwam.

Ford Mustang FR500 – 2000

In hetzelfde jaar als de Focus FR200 kwam deze Ford Mustang FR500 uit. Wederom met de FR van Ford Racing en de 500 voor het hebben van een 5.0 liter grote V8. De FR500 moest de basis vormen voor latere Mustang-raceauto’s en dus werd er veel race-technologie toegepast om uit te komen op 415 pk. De auto haalde 60 mijlen per uur in 4,6 seconden en jakkerde door naar meer dan 280 km/u: niet gek voor 2000. De FR500 kreeg ook een ander front mee: een aerodynamische dichte grille en een grote bumper waar juist een enorm gapend gat in zit. De FR500 schopte het nooit tot productie en het was de SVT Cobra R waar je heen moest voor snelle Mustangs van deze generatie.

Ford Mustang Mach III – 1993

Je kent vast de Ford Mustang Mach I en een verbastering van die naam kwam terug voor de Mustang Mach-E als elektrische SUV. In de jaren ’90 was er ook nog de Mach III. Ten tijde van deze concept was de derde generatie Mustang ‘Foxbody’ nog in productie en daar droop het hoekige jaren ’80 design vanaf. Dat moest anders en dus kwam in 1993 dit bizarre designvoorstel. Het was een soort Mustang Speedster met grote ronde achtersteven en een lage voorruit. Een gedurfd design en wij kunnen een paar aspecten ervan herkennen in de Mustang die wél kwam, de vierde generatie ‘SN95’ in 1995.

Ford Power Stroke – 1994

Er is nog een icoon van Ford op een hele andere manier: de F-150. Een truck moet vooral nuttig zijn en in het geval van de F-150 blijven ze toch wel verkopen. Doe dus vooral geen gekke dingen. Toch kon Ford het in 1994 niet laten om eens te kijken of je een designstatement kan maken met een pickup-truck. Ook de F-150 was anno 1994 een nogal oubollig en vierkant ding, dus deze Power Stroke met zijn vele ronde vormen was een bizar ding in zijn tijd. Highlights zijn een soort ‘Zorro-masker’ voorop, een dak met ingebouwde zonneklep, grote chromen spiegels en ‘flareside’ wielkasten achter. Anno 1994 werd bij een truck met dubbele achterwielen meestal gewoon een extra stuk plaatwerk tegen het bed gelast, bij de Power Stroke zaten de rondingen wat vloeiender in het plaatwerk. Dat is dan ook het enige wat in latere F-150’s nog te merken valt van de Power Stroke concept. Wel gebruikt Ford de naam Power Stroke voor hun oersterke dieselmotoren voor trucks.