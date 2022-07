Direct leverbaar: de nieuwe Ford Focus Style

Met zijn nieuwe uiterlijk maakt de Ford Focus Style een verpletterende indruk en inderdaad, hij is gewoon direct leverbaar!

De verpletterende eerste indruk die de Focus Style maakt wordt bevestigd als je instapt in het even comfortabele als fraaie interieur. En zodra je start, voel je dat je gaat genieten van indrukwekkende rijprestaties. Overigens kan dat sneller dan je denkt: hij is direct leverbaar.

Stijlvol comfort

De nieuwe Focus Style valt op met een nieuw vormgegeven voorzijde, inclusief motorkap, bumper, grille, koplampen en kenmerkende achterlichten in nieuwe vorm. Tegelijkertijd is ook aan het interieur gewerkt, met een nieuw dashboard en tal van praktische oplossingen die je alle nodige gemak geven.

Slimme voorzieningen

Je kunt rekenen op de laatste technologie om jouw rijervaring zo aangenaam mogelijk te maken. Zo zijn er diverse connectiviteitsfuncties die communicatie en navigatie via het intuïtieve kleurentouchscreen eenvoudig maken. Je hebt altijd de actuele verkeersinformatie op je scherm. En je voelt je zeker dankzij de beveiliging van Ford Secure.

Puur rijplezier

Vooral op de weg ervaar je het nieuwe gevoel van de Focus Style. Of je nu kiest voor een EcoBoost-benzinemotor of een Hybride aandrijving, een handgeschakelde 6-bak of 7-traps automaat; je rijdt soepel en dynamisch. Terwijl je profiteert van een opmerkelijk laag brandstofverbruik en een lagere CO 2 -uitstoot.

Financieel aantrekkelijk

De Focus Style is leverbaar voor een vanafprijs van € 30.950. En wil je zakelijk leasen? Dan geniet je van de Focus met een bijtelling vanaf € 203 per maand.

Ontdek alle aanbiedingen op de Ford website.

Direct leverbaar

Nog een mooi voordeel van de Focus Style: Ford heeft gezorgd voor een aardige voorraad. Dus voor wie snel van de fantastische rijprestaties van deze stijlvolle en veelzijdige auto wil genieten, kan direct instappen bij de dealer.