Allememaggies! Keert de Honda Prelude terug?

Hallo vriendjes en vriendinnetjes, de Honda Prelude komt er weer aan!

Met een geschiedenis zo lang als die van Honda, is het logisch dat je op een hele hoop namen zit die minstens zo historisch zijn als het merk zelf. Net zoals vele andere merken moet je dan wel goed je best doen om er iets leuks van te maken. Zo kreeg Ford (vooral van internetgebruikers trouwens) het niet écht makkelijk toen de namen Puma en Mustang hun weg vonden naar crossovers.

Honda-namen

Wat dat betreft heeft Honda het eigenlijk beter onder de knie. De ijzersterke naam Civic is nooit weggeweest en voor hun vlaggenschip-supercar keerde de naam NSX terug. En ook al kon het op weerstand rekenen: de Acura-versie van de Civic heet nu Integra, zoals vroegâh! Die weerstand is trouwens onterecht: de Integra in diens basisversie is nooit iets anders geweest dan de ‘suffe sedan’ die het nu is. De iconische Integra is de Type R (DC2) op basis daarvan. Wees dus voorzichtig dat je Honda niet van dingen beticht die niet kloppen.

Prelude

Wees in plaats daarvan blij dat Honda weer eens wat leuke namen erbij pakt. Nou komt er namelijk een gerucht naar boven drijven dat Honda een coupé in de markt wil zetten om de Toyota GR86 van een rivaal te voorzien. Deze coupé zou Honda Prelude gaan heten. Allememaggies!

De naam Prelude moet niet onbekend zijn voor de betere Bassie en Adriaan-kenner, maar ook als je van Honda-coupés uit de jaren ’70 tot ’00 houdt is de Prelude een oude favoriet. Na vijf generaties eindigde het sprookje voor de Honda Prelude in 2001 en ze worden aardig gewild. Een coupé met die naam voor de moderne tijd klinkt zo slecht nog niet.

EV

Al moet je die moderne tijd wel letterlijk nemen. De nieuwe Honda Prelude, in ieder geval de auto die de naam zou krijgen, is een elektrische coupé. Deze EV-coupe zou rond 2028 ten tonele treden samen met een elektrische supercar, waarschijnlijk een nieuwe NSX. Is het dan wel een GR86 rivaal? Eigenlijk wel. De sportauto van Toyota zou in 2025 ook geëlektrificeerd worden, middels hybride aandrijving gekoppeld aan de driecilinder van de GR Yaris.

2028 is nog even weg, maar als EV sportwagen zou een nieuwe Honda Prelude toch best een fijne blast from the past zijn. (via Drive)