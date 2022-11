Durf jij 65.000 euro te betalen voor rode wielen?

Voor 65.000 euro kun jij opmerkelijk gekozen rode wielen kopen. Je krijgt er wel een gave occasion bij trouwens.

Laat het maar aan de Fransen over om van een voorwielaangedreven hatchback een dikke pretmachine te maken. Renault doet het al jaren en kwam het meest recent met de Mégane RS als hete hatchback op de proppen. Dat gaat ook voorlopig de laatste worden, de eerstvolgende hete Renault wordt waarschijnlijk de elektrische Renault 5 Alpine.

Mégane RS Trophy R

Je kunt dus de ultieme Renault Mégane RS zien als de uitzwaaiversie van de Mégane RS en de hete hatchback van Renault op benzine an sich. Die ultieme versie is natuurlijk de Renault Mégane RS Trophy R. Die lichten we weer eens uit, want er staat toevallig eentje te koop in Nederland.

Rode wielen!

Laten we eens beginnen met het uiterlijk, want daar moet je wel een beetje van houden. De Renault Mégane RS Trophy R is altijd wit met rode accenten. Grote rode stickers op de zijkant, een rood stuk in de voorbumper en één van de weinige opties voor de RS Trophy R: rode wielen! Een gedurfde keuze, maar ergens is de auto ook weer dusdanig over de top voor een Mégane dat het de boel goed afmaakt. Het maakt de Trophy R herkenbaar.

Om toch zeker te weten dat iemand niet een reguliere Mégane en wat rode verf heeft gepakt: de Trophy R heeft een grote uitgesproken koolstofvezel luchthapper op de motorkap en de normaliter nogal uitgesproken chromen einddemper is verwijderd om op twee pijpen uit te komen.

Trophy R

De naam ‘Trophy R’ lijkt slechts een kleine toevoeging op de reguliere Renault Mégane RS 300 Trophy, maar dan heb je het toch mis. De Trophy R geniet in basis wel van die auto zijn motor, dus een 1.8 liter viercilinder met 300 pk. De Trophy R is op dieet gegaan en mist bijvoorbeeld een achterbank. Daar zit een grote leegte en een grote veerpootbrug. De eerdergenoemde uitlaat is een op maat gemaakt titanium systeem van Akrapovic. De voorstoelen zijn speciale racekuipen voor het betere werk. Het interieur zit vol met alcantara en luxe moet je niet in gigantische getallen verwachten.

Record

Nee, voor opties moet je een iets minder radicale RS 280 of RS 300 Trophy kiezen, al is de Trophy R voor wat het is redelijk uitgevoerd. Zo krijg je wel gewoon een schermpje, aircobediening, automatische verlichting én regensensor en zelfs dingen als Emergency Brake Assist en Lane Keep Assist. Kan gewoon uit in de circuitmodus trouwens, zodat het ding niet piept elke keer dat je de apex aansnijdt op een circuit. Over circuits gesproken: met een tijd van 7:40 was dit de recordhouder voor voorwielaangedreven auto’s op de Nürburgring. Afgepakt door de Lynk & Co 03 Cyan, wat trouwens officieel een concept is. Dit is dus wél de snelste straatlegale productieauto met FWD op de ‘Ring.

500 stuks

Dat er momenteel een Renault Mégane RS Trophy R als occasion wordt aangeboden op Marktplaats is overigens niet alledaags. Er zijn maar 500 stuks gebouwd, waarvan dit nummer 363 is. Opvallend genoeg werd hij op kenteken gezet in 2021, maar wordt momenteel verkocht als een nieuwe auto met afleverkilometers.

Kopen

Het is dan ook een grote beslissing, 64.999 euro stukslaan op een Renault Mégane. Wel de ultieme Mégane, maar voor 25.000 euro minder scoor je ook een RS Trophy uit 2019 met meer opties. Toch zou deze Trophy R wel eens een puik investeringsobject kunnen worden. Bekijk ‘m op de advertentie van de Renault Mégane RS Trophy R op Marktplaats.

