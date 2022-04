Heet! Nieuwe Ford Mustang laat zijn gezicht zien

De nieuwe Ford Mustang GT duikt op: de nieuwste telg van ieders favoriete ‘pony car’ gaat er zo uit zien!

Ford liet de wereld een beetje schrikken met de Mustang Mach-E. Deze elektrische SUV draagt de Mustang-naam en diens logo, maar is dus niet de welbekende pony car. Een V8 hoef je niet te verwachten van de Mach-E.

Mustang

Na tientallen decennia Mustang als coupé, vaak met muscle car-aspiraties, werd er toch wel gevreesd dat Ford de Mustang-naam te grabbel gooit met de Mach-E. De elektrische SUV blijft bestaan naast de huidige generatie Mustang Coupe (S550), maar wat gebeurt daarna? Vrees niet: er komt gewoon een nieuwe Ford Mustang coupé. En je krijgt hem van ons op je beeldscherm.

Via het forum Mustang7G krijgen we een ietwat vage foto te zien van wat de uploader ‘de Mustang S650’ noemt. S650 is de generatiecode voor de nieuwe Mustang, dus dit zou dan de nieuwe Ford Mustang zijn. Kijkend naar eerdere teasers kan het best: Ford lijkt bij de Mustang meer evolutie dan revolutie toe te passen. Voor nu valt op dat ‘ie een nogal grote muil krijgt, een Focus RS-achtige voorbumper en de koplampen zijn weer hoekig en recht zoals voor de facelift in 2018. Verder kunnen we dezelfde proporties als de uitgaande generatie verwachten, als we naar het gedeelte achter de A-stijl kijken. Ook zal Ford absoluut geen gedag zeggen tegen de drie verticale strepen als achterlicht, dus verwacht ook daar evolutie in het ontwerp.

Coyote

Het kan aan ons liggen, maar in de flank waar bij de huidige generatie ‘5.0’ staat als het de GT betreft, lijkt nu iets anders te staan. Dat terwijl Ford belooft dat we in de Ford Mustang S650 een variant van de Coyote V8 kunnen verwachten, dezelfde 5.0 liter grote V8 die Ford nu aanbiedt. Sluit een uiteindelijke hybride-versie niet uit en ook de EcoBoost variant (viercilinder) maakt waarschijnlijk een gracieuze return.

Onthulling

Dit kan natuurlijk ook het resultaat zijn van een olijke fotosoeper en wellicht is de onthulling nog even van ons weg. Zoals gezegd sluit de vorm aan bij eerdere teasers, dus je kan hier ook gewoon zeer vroegtijdig naar de nieuwe Ford Mustang zitten te kijken. Dat wachten we nog even af.