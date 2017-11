Acht redenen waarom motoren power kwijtraken

Het heeft niks te maken met telomeren.

Je kent het wel. Je koopt een nieuwe auto met een plethora aan cilinders onder de kap en een vermogenscurve zo indrukwekkend als de Matterhorn. In het begin is alles nog helemaal top. Al je medeweggebruikers laat je in het stof bijten met hun inferieur stuk staal. Maar, oh horror! Naarmate de jaren vorderen wordt je waggie steeds minder kwiek, totdat hij het bij het verkeerslicht zelfs aflegt tegen een splinternieuwe Canta.

Welke factoren liggen eigenlijk ten grondslag aan dit proces? De doorgewinterde sleutelaar weet dit natuurlijk al lang, maar na het zien van een filmpje op Youtube leek het ons wel aardig om een bloemlezing te geven van het verouderingsproces van je motor. Het goede nieuws: aan de meeste dingen kan je vrij eenvoudig wat doen!

Een vieze luchtfilter

Net als jij heeft je motor lucht, of beter gezegd zuurstof, nodig om goed te kunnen functioneren. En net als bij jou werkt dat beter als de ingeademde lucht een beetje schoon is. Je kan je auto verwennen met een sportluchtfilter, zodat ‘ie bij wijze van spreke schone lucht uit ScandinaviĆ« binnenkrijgt. Maar heb je geen zin om K&N (babes) al je geld te geven, zorg er dan op zijn minst voor dat het luchtfilter regelmatig ververst wordt. Zoals te zien is op bovenstaande foto kunnen ze namelijk behoorlijk smerig worden.

De uitgelubberde gaskabel des doods

Simpel, maar waar. Je gaskabel (mits je die nog een hebt en het niet elektronisch geregeld is) kan na verloop van tijd wat van zijn spanning verliezen. Dan trap je dus op het gaspedaal, maar gaat de gasklep niet zo enthousiast open als je zou willen. De kabel een beetje aanspannen kan wonderen verrichten.

De verstopte katalysator en/of einddemper uit de hel

Leuk voor het milieu zo’n kat en einddemper, maar ze kunnen verstopt raken met partikels en dergelijke. Je motor kan daardoor minder goed uitademen. De oplossing ligt voor de hand: straight pipes.



Dichtgeslibte injectoren die gedotterd moeten worden

Los van lucht is brandstof het tweede belangrijke element dat je motor nodig heeft om te werken. Daarom zijn dichtgeslibte injectoren natuurlijk niet tof. Alsof het slangetje van je morfine-drip in de kreukels zit in het ziekenhuis. Dat wil je niet.

Een brandstofpomp die te weinig naar Danzel’s liedje luistert.

De brandstofpomp dwingt je brandstof de goede richting in vanuit de tank, maar kan uitgeput raken. Je merkt dat vaak eerst in het hogere toerengebied, daar je motor dan om veel brandstof vraagt die de pomp niet meer kan leveren.

Cilinder ringen die degenereren tot uienringen

Tot nu hebben we het vooral over onderdelen gehad die je vrij makkelijk (en goedkoop) kan vervangen. Bij cilinder ringen ligt dat wat lastiger, omdat je de motor open moet maken. Bij het bewegen van je motor slijten de ringen langzaam maar zeker af, waardoor de compressie slechter wordt.

Afzetting van meuk op de kleppen

Door het verbrandingsproces komt er meuk op de kleppen terecht, vooral bij moderne motoren met direct inspuiting. Ook dit zorgt voor compressieverlies daar de kleppen minder goed aansluiten dan de bedoeling is. Een oplossing is je kleppen schoon laten maken door middel van walnut blasting.

Bougies die hun ‘spark’ verloren hebben

Bij auto’s op duivelssap heb je hier geen last van, maar bij benzineauto’s ontbrandt het lucht/benzine-mengsel (als het goed gaat) pas als de bougie een vonkje afgeeft. Maar bougies kunnen stuk gaan en dan krijg je een misfire in die cilinder. Gelukkig hebben Alfa’s er twee per pot.

Dus, als jouw bolide niet meer zo lekker op het gas reageert als vroeger heb je nu een paar dingetjes waar je eventueel (zelf) naar kan kijken. Haal die extra pk’s uit het leven!