Volkswagen: onduidelijkheid over nieuwe plug-in hybrides

Wat is er aan de hand?

In een interview met Volkswagens Brand Manager Herbert Diess is een opmerkelijke uitspraak naar voren gekomen; er zullen geen (nieuwe) plug-in hybride modellen op de Amerikaanse markt verschijnen. Als reden wordt hiervoor het gebrek aan stimulerende belastingmaatregelen gegeven. In Nederland zie je regelmatig de leaserijder in je achteruitkijkspiegel met daarbij de kenmerkende dagrijverlichting van de GTE (rijtest Golf, rijtest Passat), voor een zeer groot deel ingegeven door de bijtellingsmaatregelen van weleer. Zonder deze stimulerende maatregelen zou de verkoop hoogstwaarschijnlijk niet de aantallen van de afgelopen jaren hebben gekend. Voor Volkswagen reden genoeg om zonder deze stimulans niet de markt in Amerika te betreden met plug-in hybride modellen. De Chinese markt gaat hoogstwaarschijnlijk wel een nieuwe reeks plug-in hybride modellen krijgen. Er is echter nog geen besluit genomen over de toekomst van plug-in hybrides op Europese markt. Volkswagen heeft dit nog in beraad.

Waar men hoe dan ook op mikt; EV’s. En veel. Doelstelling voor 2025 is een jaarlijkse wereldwijde verkoop van 1 miljoen EV’s. Om dit te realiseren zijn de investeringen de komende vijf jaar dan ook fors te noemen, de lieve som van 3,5 miljard dollar.

Men is van plan om in 2020 het eerste volledig elektrische model te introduceren, de I.D. Crozz.

