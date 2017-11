Koop een Ferrari F40 in Nederland voor een bodemprijs

Deze F40 doet je zelfs ruim minder dan zeven cijfers.

Doorgaans tel je voor een Ferrari F40 tegenwoordig iets meer dan een miljoen neer, maar dit exemplaar dat in Nederland te koop staat kost maar 895.000 Euro!

Slechts enkele keren kwamen we F40-jes tegen die nóg minder moesten kosten, wat er vooral mee te maken heeft dat die nep waren. In dit geval gaat het echter niet om neppe waar, maar is er een andere reden dat de auto niet de hoofdprijs kost.

Het leven van de laatste Ferrari die het levenslicht zag toen Enzo nog leefde, begon net als dat van zovele supercars. de auto werd gekocht door gitarist David Gilmour van de band Pink Floyd. Ook band-maatje en notoir autoliefhebber Nick Mason kocht zo’n opper-Ferrari en samen poseerden ze met hun auto’s op Fiorano, alvorens de trip naar Old Blighty te maken. So far, so good.

Maar bekende gitaristen plegen hun F40’s te verkopen. Eric Clapton deed het, en David ook. Zo verdween de auto in handen van Nigel Mansell de grauwe massa. Wellicht uit protest besloot de F40 op een goed moment dat het leven voltooid was en dus stak hij ze haar eigen motor, inclusief IHI turboladers, in de hens.

Doch het mocht niet baten. Een Noorse man met de epische naam Dagffin Moe oordeelde dat de F40 slechts wat betere zorg nodig had om weer tot volle bloei te komen. Hij liet een uitgebreide restauratie uitvoeren door het Britse Mototechnique en het Nederlandse Dino Service. Ook Kroymans bemoeide zich uiteindelijk nog met de auto, wat wellicht verklaart dat het ding nu op Nederlandse platen staat.

Voor een kleine negen ton krijg je dus een F40 die voor een groot deel nieuw is opgebouwd. Of de motor nog genoeg originele onderdelen heeft om te kunnen spreken van ‘matching numbers’ met het chassis, wordt niet expliciet vermeld in de advertentie. Maar goed, eigenlijk vinden alleen hele saaie mensen dat soort dingen écht interessant. Voor de sensaties maakt het niks uit. Koop dan?

Bedankt Freddy voor de tip!