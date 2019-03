Adepten van deze politieke partijen willen je rem indrukken

Keihard onderzoek wijst het uit.

Er komen weer verkiezingen aan! Ondanks dat niemand daar wat om geeft omdat alle partijen hetzelfde zijn het niet om de zetelverdeling in de Tweede Kamer gaat, kwamen we een berichtje van de Telegraaf tegen dat we je onverschrokken kunnen voorschotelen als autoblog stemadvies , zodat je je eigen conclusies kan trekken over waar je nog een klein beetje terechtkan als met uitsterven bedreigd benzinehoofd in Nederland.

Het bericht gaat eigenlijk over een onderzoek van Ipsos over het sentiment bij ‘de gewone Nederlander’ over het klimaatakkoord en alle issues die hierbij om de hoek komen kijken. De even geniale als hilarische conclusie is dat de helft van de GroenLinks stemmers maximaal een tientje per maand willen betalen om de wereld te redden, wat het level van magisch denken van deze mooie menschen nog maar eens onderstreept. Ach ja, vroeger hielpen verzamelde tientjes van het volk Gijs van Lennep nog de Formule 1 race op Zandvoort in, dus wie weet wat je er tegenwoordig mee kan doen. Misschien een windmolen bouwen voor de kust van Circuit Zandvoort?

Goed, deze ontluisterende bevinding moet een pijnlijke conclusie zijn voor de Jessias en consorten, maar een van de échte (pijn)puntjes uit het onderzoek voor ons autoliefhebbers betreft hoe de respectievelijke stemmers aankijken tegen de maximumsnelheid op ’s lands snelwegen. Het gaat dan specifiek over het terugbrengen van die snelheid van 130 kilometer per uur naar 100 kilometer per uur. Zonder verdere omhaal, dit is de uitkomst:

Yep, het is dus officieel. Alle linkse rakkers, met die van GroenLinks voorop, willen dat je als een slome duikelaar over de snelweg moet hobbelen. Rechtse ballen daarentegen willen lekker door kunnen scheuren. Heerlijk, hoe stereotype bevestigend de uitkomsten weer zijn. Vroeger kon je wellicht nog wegkomen met tweehond…oké misschien 160 over de linkerbaan rammen met je Ché Guevara-shirt aan in je Lada, maar tegenwoordig moet je het hele normen en waardenpakket van je favoriete politieke stroming volledig omarmen en leven om erbij te horen.

Met dat gezegd, scheur ik nog even naar de slager om wat biefstuk te halen voor vanmiddag en vanavond. Geen zorgen, want met de snelheid die ik onderweg zal bereiken, ben ik vast op tijd terug voor het volgende artikel.