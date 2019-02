Lijst: deze landen willen benzinehoofden uitroeien

Nieuwe auto's op benzine (en diesel) moeten uiterlijk 2030 dood in Nederland. Waar kan je tezijnertijd nog asiel aanvragen vanwege je levensovertuiging? Waar vooral ook niet? Een bloemlezing...

De verkiezingen komen eraan en de vooruitzichten voor ons benzinehoofden zijn niet per se gunstig. Het risico wordt steeds reëler dat we te maken krijgen met een totalitair regiem dat de kerk van de V8, zes-in-lijn en de heilige compressor voorgoed verbiedt. Op dat moment staan we voor een harde keuze. Ondergaan we die kwelling lijdzaam, of vragen we politiek asiel aan in een beter oord?

In het laatste geval is het belangrijk om er met je naasten een landkaart bij te pakken, om te kijken waar de overlords je nog niet beknotten in de mogelijkheden om je eigen keuzes te maken. Om daar alvast een voorlopig onderzoekje naar te doen, hebben we eens bekeken in welke landen dat zoals de zaken er nu bijstaan níet het geval is. Zo kan je die vast afstrepen.

Nederland

2030 is het over en uit: benzine en diesel mogen dan niet meer in nieuwe auto’s. We raden je aan vroeg voorbereidingen te treffen voor een vertrek. Op 31 december 2029 hebben de meeste landen waarschijnlijk al een tijdelijke stop gezet op asielaanvragen uit Nederland.

Ijsland, Zweden, Denemarken en Noorwegen

Deze landen hebben net als wij een ijskoud klimaat voor leuke auto’s. Voor het land dat ons het WK door de neus boorde geldt hetzelfde als voor ons eigen land, vanaf 2030 mag zowel diesel als benzine niet meer. Voor Ijsland geldt hetzelfde. In Denemarken is dat in principe ook het geval, maar de ambitie van de Denen gaat nog wat verder: vanaf 2050 willen zij in het ganse land überhaupt geen energie uit fossiele bronnen meer gebruiken. Dat gezegd hebbende mogen hybrides in Denemarken dan wel weer tot 2035.

In Noorwegen was men aanvankelijk van plan om auto’s op fossiele brandstof reeds in 2025 te verbannen, maar daar hebben enkele wijzen in de conservatief-liberale regering (voorlopig) een streep door gezet. In plaats van een keiharde ban stimuleert het land zoals bekend de EV-verkoop wel enorm door subsidies uit te delen.

Frankrijk, Engeland en Duitsland

Deze klassieke grote Europese bolwerken zijn gelukkig iets conservatiever in hun aanpak. Frankrijk en Engeland hebben besloten dat 2030 te vroeg komt voor een ban op fossiele brandstoffen en het ‘probleem’ tien jaar doorgeschoven naar 2040. De basis voor dit beleid: mensen houden nou eenmaal van mooie ronde getallen. In Frankrijk is de ban overigens sowieso zo zacht als een romige camambert op kamertemperatuur, want het nobele streven is nog niet gevat in keiharde wetgeving. Uitzondering vormt de Franse hoofdstad Parijs, daar worden diesels verbannen vanaf 2024 (na de zomerspelen, want je moet wel praktisch blijven) en benzineauto’s vanaf 2030.

Ook in Groot-Britannië is 2040 de streefdatum om geen auto’s op fossiele brandstof meer te verkopen. Wie in Old Blighty nog wel een auto koopt op 31 december 2039 weet dat hij (m/v) maximaal tien jaar heeft om van de nieuwste aanwinst te genieten, want vanaf 2050 moeten auto’s op fossiele brandstof ook de weg af. Dat gezegd hebbende, in post-Brexit Engeland verplaatst bij die tijd waarschijnlijk toch al iedereen zich weer gewoon met behulp van paarden.

Tenslotte is daar nog Duitsland, dat als lichtend voorbeeld geldt voor de rest. De Duitsers laten zich nergens op vastprikken, slechts de Duitse versie van GroenLinks krakeelt af en toe wat over een potentiële ban in 2030. De Bundesregierung heeft echter alleen gezegd dat in 2050 het verkeer ‘nahezu unabhängig von Kraftstoffen mit fossilem Kohlenstoff sein soll’. In principe dezelfde situatie als Frankrijk dus, alleen kloppen de Fransen zich op de borst met een zogenaamde wereldreddende maatregel waar ze uiteindelijk onderuit kunnen, terwijl de Duitsers zich bij voorbaat voorzichtig indekken met ambigue woorden waar ze uiteindelijk onderuit kunnen.

Exotischere oorden

Ik hoor het je al denken: het is zeker alleen Europa weer dat zich van deze malle doelstellingen op de hals haalt, terwijl de rest van de wereld ons smalend uitlacht? Het antwoord daarop is grotendeels ‘ja’, maar er zijn uitzonderingen. De belangrijkste daarvan, simpelweg vanwege de grootte van het land, is India. Om een of andere reden hebben ze daar ook besloten vanaf 2030 te kappen met benzineauto’s en diesels nieuw verkopen. We zullen zien wat ervan terechtkomt.

Zoals we eerder al berichtten kapt ook Israël met funbolides in 2030 en in Taiwan moet datzelfde in 2040 gebeuren. Tenslotte zijn er nog een paar regio’s autonoom bezig met regelgeving, zoals de Balearen en Californayeee. Op de Balearen (je weet wel, Ibiza en dergelijke) mogen Wesley en Yolanthe vanaf 2025 niet meer met een Q7 TDI meer rondcrossen. Vanaf 2035 ook niet meer met een Bentayga op benzine. In The Golden State is het vanaf 2040 over en uit met de pret. Die bedevaart naar (het Californische deel van) Pacific Coast Highway zal je dus voor die tijd moeten volbrengen.