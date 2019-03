Je hoeft het niet van ons aan te nemen...

Men zegt weleens dat je niet te hoge verwachtingen moet hebben, omdat dingen dan alleen maar kunnen tegenvallen. Voor het nieuwe F1 seizoen lijken titelpretendenten Mercedes en Ferrari deze aanbeveling volledig ter harte genomen te hebben. Regerend vijfvoudig kampioen Mercedes plaatste na de eerste dag van de eerste wintertest Ferrari pontificaal in de favorietenrol. Kersvers Ferrari teambaas Mattia Binotto kaatste de bal afgelopen week echter snoeihard terug: volgens hem zou het een fout zijn om te denken dat Ferrari sneller is dan Mercedes.

Bij Red Bull Racing staat men op een geheel andere manier in dit hele schimmenspel. En met ‘men’ bedoelen we dan vooral enkelvoudig Le Mans winnaar Helmut Marko. De Oostenrijker houdt niet van tactisch geneuzel en stuift liever als een olifant door de spreekwoordelijke porseleinkast. Eerder was hij al erg positief over de titelkansen van zijn team in het algemeen en zijn oogappel Max in het bijzonder, maar in gesprek met Speedweek gooit Der Helmut er nog een schepje bovenop: volgens hem wordt Max gewoon wereldkampioen:

We moeten op eigen kracht kunnen winnen, ik verwacht minimaal vijf zeges. Wie er wereldkampioen wordt? Max Verstappen, zonder twijfel.

Moet je er inderdaad niet moeilijk over doen om gewoon je ambities uit te spreken, of komt hoogmoed in dit geval wederom voor de val? Laat het weten, in de comments!