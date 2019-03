Deze getatoeëerde held zet de slijptol in een F1-zitje

Wacht is dat nou...Ja, verrek het is 'm echt!

Kimi Raikkonen is al jarenlang de meest populaire F1 coureur van allemaal. In sommige opzichten is dat een beetje raar, want haters zouden de Fin ook wel kunnen omschrijven als kleurloos of bij vlagen zelfs een tikje nors. Terwijl andere coureurs zoals Hamilton er alles aan doen om supercool te zijn, heeft de Iceman daar een broertje dood aan. Als het aan hem zou liggen zou hij geen enkel PR-evenement of handtekeningsessie ondergaan, laat staan die vervelende journalisten te woord staan na een race. Instappen, racen en dan weer zo snel mogelijk terug naar Minttu, dat is wat Kimi wil.

Wat de haters niet snappen, is dat de meeste fans zich maar al te goed kunnen inleven in de manier waarop Kimi het leven benadert, met name natuurlijk voor wat betreft dat laatste aspect. Dat de wereldkampioen van 12 jaar geleden af en toe iets teveel drinkt en vervolgens laat zien dat hij een mens van vleesch en bloed is met het hart op de juiste plaats, helpt natuurlijk ook mee. Als je van een boot aflazert in Monaco moet je wel een toffe peer zijn, dat kan niet anders.

Kimi’s laatste heldendaad onderstreept nog maar eens zijn no-nonsense instelling. Bij het testen in Barcelona bleek Kimi’s nieuwe zitje toch net niet helemaal lekker te zitten. In plaats van zijn team opdracht te geven een en ander stante pede te veranderen, besloot de veteraan er zelf de gereedschapskist bij te pakken om de nodige modificaties aan te brengen. Wat Kimi betreft is dat niet meer dan logisch, de geschoold automonteur meldt op Instagram:

Ik ben niet voor niks naar school gegaan.

Kiek ‘m goan!

De romantiek van het racen in de Formule 1 anno 2019, het bestaat nog.