Dit zegt het Klimaatakkoord over waterstof

Waterstof heeft enorme potentie voor de auto- en transportsector, wat heeft het Klimaatakkoord daarover te melden?

Van 2019 tot 2030 verwacht men dat er ook voor zwaar wegvervoer steeds meer elektrische alternatieven (batterij elektrisch en waterstof) komen. Tijdelijk zal zwaar wegvervoer duurzame

en synthetische biofuels/biokerosine/bioLNG gebruiken als overgangsbeleid naar zero-emissie energiedragers. Deze ‘duurzame biobrandstoffen’ zullen we bijvoorbeeld zien bij vervoer/transport waar nog geen goede alternatieven zijn (zoals scheepvaart en luchtvaart). Als er nog geen alternatieven zijn, dan moet dat wellicht anders afgedwongen worden? Daarom vind ik het opvallend dat men Schiphol ondertussen gewoon blijft sponsoren zodat we voor 19 euro naar Barcelona kunnen vliegen. Allemaal omdat onze overheid geen belasting wil heffen op kerosine, terwijl het wel gebruikelijk is om accijnzen te heffen op benzine, diesel, alcohol, tabak, etc. Pure waanzin. Daarnaast zit er nog geen btw op vliegtickets, maar ik dwaal af.

De planning wat betreft waterstof is als volgt:

De ontwikkeling van waterstof is belangrijk als energiedrager in de mobiliteit, zeker voor het zware transport. Afhankelijk van de marktontwikkelingen zijn aanvullende maatregelen nodig. Binnen het personenvervoer wordt uitgegaan van 15.000 brandstofcel-voertuigen (FCEV = Fuel Cell Electric Vehicles) in 2025, mogelijk doorgroeiend naar 300.000 voertuigen in 2030. De verwachte energiebehoefte aan waterstof bedraagt bij deze aantallen 141 miljoen kg per jaar in 2030.

Het convenant van het H2 platform heeft als ambitie de realisatie van 50 waterstoftankstations, 15.000 FCEV-personenauto’s en 3.000 zware voertuigen met een brandstofcel op waterstof in 2025, als strategische basis voor versnelde groei richting 2030 en met name 2050. OEM’s, brandstof-/waterstofleveranciers, leasemaatschappijen en zakelijke gebruikers zeggen in het convenant toe dat zij zich inspannen voor tijdige en adequate allocatie van voertuigen, het tijdig bouwen van tankstations en het aggregeren van vraag daaromheen. Afgelopen jaren heeft de bouw van tankstations echter zware vertraging opgelopen. AL sinds 2013(!) roept men dat er tankstations worden gebouwd, maar tot op heden zijn het er slechts een drietal. Deze zijn gevestigd in Helmond, Rhoon en Arnhem. Het idee was om tegen 2020 tenminste twintig waterstofstations in Nederland te hebben, maar dat is dus niet gelukt. Bij lange na niet! Shell heeft onlangs echter aangegeven vier nieuwe waterstofstations te realiseren (uiterlijk tegen het einde van 2020). Op dat moment zullen er dan zeven plekken zijn om waterstof te tanken (in plaats van de geplande 20). Daarna zijn er dus nog 5 jaar over om door te groeien naar 50 stations… Het stemt niet heel hoopvol.

Hyundai lijkt overigens voorop te lopen wat betreft waterstof en zet daar vol op in. Naast de Nexo, die inmiddels in Nederland te krijgen is, heeft men onlangs ook een vrachtwagen op waterstof gepresenteerd en ging men een samenwerking aan met Audi.

NB: Waterstof is op zich een schoon goedje, maar er kleeft een hele vieze bijsmaak aan. Meer info daarover in dit artikel!

Image credit: de Hyundai Nexo tankt waterstof.