Adieu Autojunk, welkom Autoblog Spots!

Autoblog presenteert: Autoblog Spots.

Als vaste Autoblog-lezer ben je ongetwijfeld vertrouwd met de naam Autojunk. Daar kun je al sinds de prille begindagen van het internet je autofoto’s delen. Sinds Autojunk het levenslicht zag zijn er al bijna 20.000 spots geüpload. Waarvoor dank!

We hebben vandaag goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat we een punt gezet hebben achter Autojunk. We hebben gelukkig ook meteen goed nieuws: Autojunk heeft een opvolger gekregen, die nu ondergebracht is binnen de Autoblog website. We laten je graag kennis maken met Autoblog Spots!

Het principe van Autoblog Spots is precies hetzelfde als dat van Autojunk. Dit is dus de plek waar je foto’s kunt delen van auto’s die je gespot en/of gefotografeerd hebt. En als je heel trots bent op je eigen auto ben je natuurlijk ook van harte welkom om daar foto’s van te delen. Vergeet dan niet de tag ‘mijn-auto’ toe te voegen.

Sommige spotters denken misschien: hoe zit het met de foto’s die ik in het verleden op Autojunk heb geüpload? Niet getreurd, je hoeft niet weer op nul te beginnen. Het complete archief van Autojunk hebben we namelijk overgeheveld naar Autoblog Spots.

Hoe het uploaden op Autoblog Spots werkt? Heel simpel: je drukt op de grote rode knop met ‘upload hier’ en de rest wijst zichzelf. Tip: als je aan schaamteloze zelfpromotie wil doen kun je bij je profiel je Instagram-account invullen. Daar doen we niet moeilijk over.

Net als vroegâh zullen we ook weer op dagelijkse basis de meest interessante en opmerkelijke spots uitlichten op de frontpage. De hoogstandjes qua fotografie blijven we iedere maand in de schijnwerpers zetten in de traditionele Foto van de Maand-rubriek. Daarnaast hebben we nog meer in petto voor de spotters, maar daarover hoor je binnenkort meer.

Het belangrijkste voor nu is: je kunt dus per direct uploaden op Autoblog Spots. Schroom vooral niet om je foto’s met ons en het Autoblog-publiek te delen!

Met dank aan @gianlucaphotography voor de nieuwe Autoblog Spots-headerfoto!