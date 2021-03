Hayte zegt adieu - Autoblog.nl

Na anderhalf jaar Autoblog is het voor mij, Hayte, tijd om mijn Autoblog-pet op te hangen.

Het voelt alsof ik er net ben, toch ga ik nu alweer staken. Een van mijn opdrachtgevers heeft gevraagd of ik daar per april fulltime wil gaan werken, daarom is dit een van mijn laatste berichten op deze mooie site.

Wat mij het meest is bijgebleven bij dat anderhalf jaar Autoblog is hoeveel ik hier wel niet heb geleerd. Natuurlijk wist ik al het een en ander van auto’s; anders was ik hier nooit begonnen. Maar pas als je het beroepsmatig gaat doen en daardoor gedwongen wordt om auto’s breder te bekijken, besef je pas hoe groot de autowereld wel niet is. Als lezer klik je alleen op de artikelen die je zelf interessant vindt. Als schrijver moet je die allemaal kunnen maken.

Het is een stom, simpel voorbeeld, maar ik ga hier toch het voorbeeld van een trekhaak noemen. Mijn 205’je heeft geen trekhaak en verder heb ik nooit ook maar over een caravan, aanhangwagen of fietsendrager moeten nadenken. Toch moest ik er voor dit artikel achter komen hoe zo’n ding nou eigenlijk werkt. Kogeldruk, trekgewicht, geremde en ongeremde aanhangwagens. Zaken die me voorheen nauwelijks iets zeiden, maar waar ik nu toch over kan meekletsen. The more you know…

Niet dat dat trekhaken-stuk mijn favoriete artikel is, overigens. Welk artikel dat wel is? Dat is wat lastig om aan te wijzen. Ik weet wel onder welk artikel jullie het vaakst hebben gekletst; over de asociaalheid van Tesla-rijders. Toch denk ik dat de BNR Autoshow-artikelen mijn lievelingsstukken waren. Ik tik het liefst stukken die iets nieuws vertellen, maar ook qua inhoud afwijken van wat andere geschreven media al hebben. Met Wouters en Meinderts radioprogramma lukte dat iedere week weer.

Ik zou dit moment ook graag willen gebruiken om jullie, de trouwe lezers van Autoblog, te willen bedanken. Voor de inhoudelijke reacties en gesprekken onder de artikelen, maar ook voor de inhoudelijke feedback. Alleen omdat ik er niet op heb gereageerd, betekent niet dat ik het niet heb gelezen. Soms moest ik mijn artikel aanpassen, maar vaker kon ik die reacties gebruiken voor mijn volgende artikelen. Want dat is altijd mijn voornaamste doel geweest bij Autoblog; om jullie van nog betere en nog leukere verhalen te kunnen voorzien.

Tot slot wil ik alle Autoblog-collega’s nog bedanken, met in het bijzonder Wouter en Michael. Bedankt voor de kans die jullie me hebben gegeven en alles wat jullie me in het afgelopen anderhalf jaar hebben geleerd. Het ga jullie goed, we komen elkaar vast ergens nog eens tegen!