Oproep: deel je vakantiekiekjes via Autoblog Spots!

En dan bedoelen we natuurlijk vakantiekiekjes met minstens één auto erop.

Zoals collega @rubenpriest eerder vandaag al meldde staan de zwarte zaterdagen weer voor de deur. Dat klinkt niet zo gezellig, maar dat betekent wel dat de vakantieperiode weer is aangebroken. En dat is natuurlijk een prettig vooruitzicht.

Als petrolhead is het ook altijd leuk om op vakantie bijzondere auto’s tegen te komen. Of je nu de Cote d’Azur opzoekt, de Zwitserse Alpen of Toscane: de kans is groot je leuk spul tegenkomt. Is het niet op de eindbestemming, dan is het wel op de weg ernaar toe.

Wij zijn heel benieuwd wat jullie allemaal tegenkomen, en vast nog wel wat Autoblog-lezers met ons. Daarom willen we jullie bij deze oproepen: zie je een interessante auto op je vakantie, uploadt dan vooral even een paar fotootjes op Autoblog Spots. Vinden we leuk. Dat hoeven niet per se gelikte plaatjes te zijn, want daar hebben we de Foto van de Maand al voor.

@diederik888 spotte deze Huracán STO in de Oostenrijkse bergen

Om te zorgen dat de spots de aandacht krijgen die ze verdienen zullen we de meest interessante vakantiespots verzamelen in een artikel. Misschien zelfs wel meerdere artikelen, afhankelijk van de hoeveelheid uploads.

Als je een vakantiespot uploadt vergeet dan niet de tag ‘vakantiespot-2022’ (mét streepje) te gebruiken. Dan kunnen wij de spots makkelijk terugvinden. Bovendien zullen we onder de uploaders een aantal authentieke Autoblog-badhanddoeken verloten. Daarvoor hoef je geen bizarre topspot te uploaden, de winnaars worden gewoon willekeurig gekozen.

De auto van @maarten020, die een roadtrip maakte naar Spanje

Mocht je nu zelf met een leuke auto op pad gaan, dan zien we je vakantiekiekjes óók graag verschijnen. Gebruik dan de tag ‘mijn-auto’, zodat we kunnen zien dat het om je eigen trotse bezit gaat. Deze uploads zullen we in een apart artikel bundelen, zodat jullie kunnen zien met welke auto’s de Autoblog-lezers deze zomer allemaal de hort op gaan.

Mocht je nog niet de weg weten naar Autoblog Spots: je foto’s delen kan via deze upload-pagina.

Header-foto: een vakantiekiekje van @smoked, die een F40 tegenkwam in Toscane