Red Bull hypercar krijgt atmosferische V10!

Adrian Newey onthult een aantal smakelijke details van de Red Bull hypercar.

In de nadagen van de verbrandingsmotor worden er toch nog een paar hele gave motoren geïntroduceerd. Wat dacht je bijvoorbeeld van de atmosferische V12 uit de Valkyrie? Of de V12 uit de Gordon Murray T.50, die 12.000 toeren kan draaien? En binnenkort komt er nóg een auto met een extreem gave motor.

Adrian Newey

We hebben het over de Red Bull RB17. Dit is géén Formule 1-auto, maar de nieuwe hypercar die Adrian Newey tussendoor aan het ontwikkelen is. Dit is dus gewoon een auto die klanten straks kunnen kopen. Deze RB17 was nog grotendeels in nevelen gehuld, maar Adrian Newey verklapt in de nieuwste Talking Bull-podcast het een en ander. Daarin vertelt hij onder meer wat voor aandrijflijn de RB17 krijgt.

Hoogtoerige V10

Dat klinkt alvast heel smakelijk: geïnspireerd op de Formule 1-auto’s uit de jaren ’90 krijgt de RB17 een atmosferische, hoogtoerige V10. Die moet tot 15.000 toeren kunnen maken. Er was eerst sprake van dat de auto een V8 zou krijgen, maar dit is natuurlijk alleen maar beter. We krijgen nu al bijna kippenvel.

De V10 zal worden bijgestaan door een 200 pk sterke elektromotor, wat het totale vermogen op zo’n 1.000 pk zal brengen. Qua gewicht mikt Red Bull op minder dan 900 kg. Uiteraard is aerodynamica ook heel belangrijk: de RB17 moet 1.700 kg aan downforce kunnen genereren.

Formule 1-rondetijden

De prestaties zullen dus minstens zo spectaculair zijn als het geluid. Volgens Newey is de auto met de juiste coureur achter stuur (Max Verstappen bijvoorbeeld) zelfs in staat tot Formule 1-rondetijden.

Desondanks wordt de hypercar wel gewoon een tweezitter, waarin je enigszins comfortabel kunt zitten. De auto is waarschijnlijk nog het best te vergelijken met de Valkyrie, die niet geheel toevallig ook ontworpen is door ene A. Newey. De RB17 is echter puur bedoeld als circuitspeeltje, niet voor de openbare weg. De oplage zal beperkt worden tot 50 stuks.

GP van Oostenrijk

Wanneer gaan we de Red Bull RB17 voor het eerst te zien krijgen? Red Bull wil de auto volgend jaar tijdens de GP van Oostenrijk zijn circuitdebuut laten maken. Wellicht dat we het design al eerder te zien krijgen. Pas in 2026 zal de auto daadwerkelijk in productie gaan, dus we moeten nog even geduld hebben. Maar Adrian Newey heeft ons in ieder geval flink lekker zitten maken.

Als je het hele verhaal uit de mond van Newey zelf wil horen, luister dan even de podcast terug!

Headerfoto: een Valkyrie-prototype in Red Bull-trim