Advertenties op je infotainmentscherm binnenkort een ding?

Waar kun je allemaal advertenties plaatsen? Op het infotainmentscherm van je auto, bijvoorbeeld. Volgens BMW is dat echter wel een stapje te ver.

Advertenties willen nog wel eens een heikel punt zijn. Uiteraard vindt niemand het echt fijn dat de content die je wil zien onderbroken wordt door aanprijzingen waar je niet op zit te wachten. Voordat je dat echter als groen licht ziet om je Adblocker weer aan te zetten op Autoblog, wacht eventjes. Want advertenties zijn voor de website of app die je bezoekt vaak des te relevanter. Autoblog is grotendeels afhankelijk van advertenties om jullie alle artikelen voor te kunnen schotelen. Zie het zien van advertenties dan ook meer als een soort fooi voor de redacteuren.

Advertenties

We gaan jullie alles vertellen over hoe irritant onderbroken worden door een advertentie is, na een korte recla… nee, zo gemeen zijn we nou ook weer niet. Het is wel zo dat reclames en advertenties tegenwoordig overal zijn en overal wordt gekeken naar hoe je deze kan inzetten voor omzet. Neem YouTube, waar je naast een heel reclameblok vóór de video nu ook middenin de video onderbroken kan worden. Dat kan de uploader uitzetten, maar dan verdient deze er ook minder aan.

Geen advertenties in de auto

Kortom: overal waar je een irritante reclamebreak kan inlasten, wordt eentje ingelast. Waar ligt de grens? BMW maakt duidelijk dat je auto geen broedplek voor reclames wordt. Waar het idee precies vandaan komt wordt niet duidelijk, maar dat BMW genoeg ruimte ervoor heeft lijkt duidelijk. Op het grote scherm achterin een 7 Serie, bijvoorbeeld. Of gewoon in je infotainment. BMW ziet daar dus niks in. Je BMW blijft advertentievrij. Jammer, je kan een soort premium-abonnement aanbieden voor een advertentievrij scherm, dan vang je twee vliegen in één klap.

Privé

BMW vindt de extra winst die een advertentiesysteem op zou leveren minder belangrijk dan dat je auto gewoon je eigen privéruimte is. “Daar passen advertenties niet bij. Alles moet fijn zijn voor jezelf en door jou in te stellen zijn.” BMW durft dus wel te experimenteren met betaalde abonnementen, maar advertenties niet. (via MediaPost)