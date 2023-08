China binnenkort de grootste exporteur van auto’s wereldwijd

Nog een paar maandjes en dan is China de grootste exporteur van auto’s ter wereld.

Vroeger was het zo simpel. Wijn kwam uit Frankrijk, kaas uit Nederland en auto’s uit Duitsland. Of Amerika en een beetje en Italië. Later kwam daar Japan nog bij en dan was je er wel zo’n beetje. Maar da’s nu helemaal anders.

Want tegenwoordig komt bijna alles uit China, dus dat geldt ook voor auto’s. Sterker, nog heel even en China is de grootste exporteur van auto’s wereldwijd. Dan is het Japan voorbij en staat het land eenzaam bovenaan.

China grootste exporteur van auto’s

Nu.nl schrijft dat het bijna zover is. Chinese autobouwers maken per maand namelijk nu nog maar 70.000 auto’s minder dan de Japanners. Vorig jaar was het verschil nog 171.000. Daarbij komt dat de export van auto’s van Japan nog niet op het niveau van voor de coronapandemie is, maar die van China dus wel.

Als het zo doorgaat zal China aan het eind van dit jaar de grootste exporteur van auto’s wereldwijd zijn. En dat hebben wij niet berekend, maar Moody’s, het alom bekende bureau dat dit soort dingen uitzoekt.

De groei van China is zowel opmerkelijk als explosief te noemen. Het land exporteerde vorig jaar 2,7 miljoen auto’s en dat waren er net iets meer dan Duitsland. In Japan ging het om 4,4 miljoen auto’s. Om een idee te geven; in de eerste 6 maanden van dit jaar exporteerde China er al ruim 2 miljoen.

De groei zit hem vooral in het aantal elektrische auto’s. Die worden massaal in China gebouwd, mede omdat het land zelf de grondstoffen voor de accu’s heeft en dus makkelijker in bulk kan produceren.

Ach, niet echt een verrassing toch? China is namelijk in alles de grootste. behalve in XTC, daarin winnen wij!

