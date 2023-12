Nieuw speeltje Gerard van der Horst heeft bekende kleuren

Het nieuwste speeltje van Gerard van der Horst past mooi bij één van zijn andere speeltjes.

Gerard van der Horst, racer en investeerder, heeft een markante autocollectie. We hebben eerder over hem geschreven vanwege zijn McLarens (P1 en Senna), maar zeker vanwege zijn Lamborghini’s. Je mag hem wel een vaste klant van het merk noemen. Sián, Countach LPI 800-4, zelfs de Essenza SCV12, hij heeft ze allemaal. De Huracán STO, die hij ook heeft, voelt dan bijna als een niet zo speciale auto, terwijl je daarmee de auto eigenlijk tekort doet.

Huracán STO

De STO van Van der Horst is trouwens ‘gewoon’ de lanceerspecificatie. Het gaat dan om Blu Laufey met oranje contrastpakket. Ergens zou je zeggen ‘saai’, maar kijkend naar hoe knotsgek sommige STO’s zijn is de lanceerspecificatie juist uniek. Bovendien staat de specificatie ook prima op het matchende speeltje dat Gerard van der Horst nu bij zijn STO heeft.

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Dat is namelijk een Ducati Streetfighter V4, maar dan specifiek de Lamborghini-editie. Deze werd vorig jaar aangekondigd als de ultieme match voor elke Huracán STO. Vele designdingetjes zijn namelijk geleend van de Lambo om als inspiratie te dienen voor de Ducati. Kijk maar naar de wielen, bijvoorbeeld.

1 van 63

Er zijn in totaal 693 exemplaren gebouwd van de Ducati Streetfighter V4 Lamborghini. Dat klinkt als een willekeurig getal, maar het is 630 + 63. Het getal 63, het geboortejaar van Lamborghini, stond dit jaar centraal. Dat keer tien is het aantal V4’s dat in de speciale kleurstelling voor de lancering van de motorfiets is gespoten, groen met rood. De 63 extra exemplaren zijn gereserveerd voor STO-eigenaren die de motorfiets in de kleurstelling van hun auto willen hebben. Van der Horst heeft dat gedaan en dus is zijn V4 één van 63 exemplaren.

Mocht de matchende STO jou nou gestolen kunnen worden en wil jij de motorfiets des te meer, dan kun je terecht op Collecting Cars. Daar staat een gloednieuwe Ducati Streetfighter V4 te koop. Dit is de ‘minder zeldzame’ V4 Lambo editie, maar met 1 van 630 stuks nog steeds een zeldzaam ding.