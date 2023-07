Rijdt Sebastian Vettel binnenkort in een F1-auto van Ferrari?

Dat zou wat zijn hè? Sebastian Vettel die zijn kilometers gaat maken in een F1-auto van Ferrari!

Het is een van de grote namen uit de moderne Formule 1-geschiedenis. Sebastian Vettel. Want viervoudig wereldkampioen word je niet als je een koekenbakker bent. En laten we wel wezen, Sebastian Vettel ís geen koekenbakker.

Natuurlijk heeft hij na zijn extreem dominante periode bij Red Bull niet heel veel meer gewonnen, maar dat lag waarschijnlijk meer aan de auto’s dan van hem. Eerst de Ferrari en daarna de Aston Martin leverden niet de gewenste resultaten.

Maar toch zien we Vettel misschien binnenkort weer in een Ferrari F1-auto. Hoe zit dat dan?

Sebastian Vettel binnenkort in een Ferrari?

Nou, simpel. Sebastian heeft inmiddels een uitgebreide collectie auto’s, maar er ontbreekt er eentje. Een Formule 1-auto die door Michael Schumacher is gereden. Daar heeft Vettel zijn zinnen op gezet. En wel op een heel speciale.

Seb wil de F2004 waarin Schumacher 13 van de 18 races won, aldus Racingnews365.nl. Da’s de begeerlijkste Ferrari F1 aldus de sympathieke Duitser. Alleen weten steeds meer mensen dat, want ze zijn nauwelijks meer te betalen.

De laatste die geveild is, ging voor 13,7 miljoen onder de hamer. En dat is zelfs voor Sebastian Vettel een hoop geld, al wordt zijn vermogen geschat op een niet onaardige 140 miljoen dollar.

Maar goed, de wens is de vader van de gedachte en het feit dat Sebastian Vettel hardop uitspreekt dat hij deze Ferrari aan zijn collectie wil toevoegen, zal wel betekenen dat hij binnenkort weer uitkomt voor team rood.

Zijn eigen team rood dan wel, maar dat mag de pret niet drukken!