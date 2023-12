Superkleine auto van Renault en Volkswagen wordt een ding

Renault en Volkswagen gaan wellicht samen een kleine auto ontwikkelen

Op dit moment gebeurt in autoland iets heel erg vreemds, zekert in Europa. Van de EU moeten auto’s zuiniger en schoner worden. De eisen zijn nu dermate streng en eigenlijk onhaalbaar, dat fabrikanten zich in allerlei bochten moeten wringen om maar auto’s te mogen verkopen.

De makkelijkste manier is elektrische ondersteuning, waardoor de benzinemotor in de WLTP-test niet alles zelf hoeft te doen. Of plug-in hybrides, waarbij een groot gedeelte elektrisch gereden kan worden en er een verbruik uit komt rollen van 1 op 60. Nu is het mogelijk om met een PHEV heel erg zuinig te rijden, maar het is ook mogelijk om extreem onzuinig te rijden.

Geen A-segment auto’s meer

Voor grote auto’s heeft deze methode zin, denk maar aan de nieuwe Porsche Panamera E-Hybrid, Volvo XC90 T8 of BMW XM. Iedereen weet dat je die extreem gunstige waarden never nooit niet gaat halen, maar dat maakt dus kennelijk niet uit.

Aan de andere kant zorgt het ervoor dat er geen kleine auto’s meer zijn. Het loont simpelweg de moeite niet om de auto’s aan te passen. Ze worden daar namelijk duur van. Ergo: alle fabrikanten laten het A-segment voor wat het is en het geval van Ford bijvoorbeeld ook het B en straks ook het C-segment.

Volkswagen en Renault bundelen krachten

Vergeeft u ons de veel te lange intro, maar dit is precies de reden waarom Volkswagen en Renault aan het kijken zijn om samen een kleine auto te gaan ontwikkelen. Ondanks dat de markt enorm groot is voor kleine auto’s, is het wel van belang dat de prijs laag gehouden kan worden. Dat was voor Volkswagen destijds een probleem met de Lupo, die ongeveer even duur was om te produceren als een Polo.

Renault heeft ook een historie als het aankomt op A-segment auto’s. De eerste generatie Twingo is misschien wel de beste A-segmenter aller tijden. Dus als die twee gaan samenwerken, is er potentie voor een kiloknaller.

Onder de ID2

Volkswagen heeft al laten vallen bij de introductie van de ID2all concept dat er een model onder gaat komen. De ID2 zal er zijn vanaf zo’n 25 mille, maar het kleintje van Volkswagen en Renault moet minder dan 20.000 euro gaan kosten. Het is de bedoeling dat beide merken zo’n 200.000 tot 250.000 auto’s op jaarbasis kunnen gaan verkopen.

Dit zijn overigens plannen die nog besproken worden. Er is nu nog niets officieel naar buiten gebracht. Beide merken zijn echter op zoek naar een partner voor een kleine auto, om zo de ontwikkelingskosten te kunnen delen. Dit segment ligt nu nog helemaal braak en het is natuurlijk een kwestie van tijd voordat alle 34521 nieuwe Chinese automerken ook dit segment willen overnemen.

Renault heeft overigens een lading elektrische kleintjes in de wachtkamer staan. Denk aan de R5, R4 en zelfs een Twingo. Die laatste lijkt overigens qua omschrijving de auto die VW ook wil gaan bouwen. Het ‘probleem’ voor Renault is dat al die auto’s niet op een EV-only basis staan (in elk geval de R4 en R5). De basis is namelijk het CMF-BEV, wat voor een groot gedeelte gewoon het CMF-platform is waar de Renault Clio en Captur ook op staan. De auto die Volkswagen en Renault willen gaan ontwikkelen, zou komen te staan op een EV-only platform.

Via: Handelsblatt