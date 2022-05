Spacers voor BMW 325d – Autoblog Garage

We kopen een setje spacers voor de BMW 325d en gaan het uitproberen op de Oberhausen Straight.

De BMW 325d is nu alweer twee jaar onder ons. De vliegt voorbij. In die tijd hebben we er 65.000 km mee gereden. Heel even heb ik gekeken naar een opvolger, maar niet gevonden. Een 330d F31 lijkt een logische opvolger, maar alles wat er nieuw is aan die auto, is niet zozeer beter. Een Alpina D3 mag natuurlijk altijd, maar die zijn aanzienlijk prijziger. Daarbij, waarom een auto gaan verkopen als die helemaal naar wens is? Precies.

Daarom gaan we vrolijk door met het verbeteren van de auto. Vandaag hebben we een relatief eenvoudige modificatie in de planning staan. Het gaat om een setje spacers. In principe is het gewoon een metalen plaat tussen de as en het wiel. De reden dat ik het graag wilde, was puur cosmetisch.

Stance

In principe vind ik de stance van de 325d absoluut niet verkeerd. De auto ligt laag, maar zeker niet té laag. De brede voorwielen (9J ET32) vind ik veel fraaier dan de smalle wieltjes die E90’s vaak hebben.

De wielkast wordt op die wijze heel erg mooi gevuld. De E90-serie heeft nogal ‘last’ van wielen die te ver naar binnen staan. Met een breder wiel kun je het oplossen, als je niet te veel wil afwijken qua ET-waarde.

Ondanks dat ik erg in mijn nopjes ben over de voorwielen, zaten de achterwielen een beetje dwars. Ik heb een ‘square-setup’, dat wil zeggen dat mijn voorwielen identiek zijn aan de achterzijde. Bij een E9X is het van veel factoren afhankelijk hoe de wielen precies in de kasten vallen.

Carrosserievariant, wel of geen LCI en wel of geen xDrive maken een groot verschil. Ik wilde per se geen breedset, dus ben ik op aanraden van @martijngizmo gegaan voor 4 achterwielen.

Spacers voor BMW 325d

Zoals je kunt zien vallen de achterwielen bijna goed. Bijna. Niet helemaal. Dat wilde ik graag verhelpen met spacers voor de BMW. Hoe dat te doen? Als het om chassis-zaken gaat, ga ik alleen naar Jan Steverink in Apeldoorn. Het afstellen van een onderstel en uitlijnen is een delicaat werkje.

Tot nu toe rijdt de 325d uit de kunst. Hij trekt niet, geen bijgeluiden, geen trillingen. Dat wil ik graag zo houden. Bij Jan Steverink hebben ze de Bilstein-kit tot grote tevredenheid eronder gezet, dus ik vind het handig om alles bij één adres te doen.

Kijk, dit is standaard

Nu moet ik het niet moeilijker maken dan dat het is natuurlijk. Een spacer plaatsen kan iedereen in principe. Je bestelt een set, haalt de wielen eraf, monteert de spoorverbreders, zet de wielen erop en klaar is Karel. Maar soms komt er ietsje meer bij kijken.

Ik wist namelijk niet precies hoe breed ik de spacer wilde hebben. Daarbij moet je ook rekening houden met de wielbouten. Op het moment dat je een vrij brede spacer plaatst, moet je ook langere wielbouten hebben. Daarbij moet alles ook van goede kwaliteit zijn.

Dit niet meer

12 millimeter?

Aangekomen in Apeldoorn viel op dat de bedrijfsleider zelf ook een E91 heeft met BBS-velgen. Kijk, dat schept meteen een band! De auto wordt op de brug gezet. We bespreken even de wensen van mijn kant en de mogelijkheden van hun kant. Omdat er best wat ruimte beschikbaar is, probeert Eric (de uitlijn-expert) eerst spoorverbreders van 12 millimeter. Dat ziet er bijna te komisch uit.

Als een M3 zonder wielkastverbreder, maar hey: was dat effect dat we wilden bewerkstelligen? Even een proefritje bevestigt dat 9×19 ET32 met 12 millimeter spacers net iets te veel van het goede is. Eric heeft namelijk een route met een paar flinke kuilen om te checken of er bijgeluiden zien. De achterwielen schuren nu net tegen de achterschermen aan.

Spacers voor de BMW: 10 millimeter

De BMW gaat weer op de brug. Nu monteert Eric de spacers van 10 millimeter. Het is maar twee millimeter verschil, dus je verwacht dat niet te kunnen zien of merken. Maar jawel, het geheel ziet er nu veel beter. Het is precies de goede stance die ik heel erg graag wilde. Maar loopt ‘ie nu niet aan?

Eric maakt een proefritje en warempel: nu gaat het zonder bijgeluiden. Mocht je zelf een E91 LCI met achterwielaandrijving hebben, het is wel mogelijk. Je kunt behoorlijk veel uitrollen bij de achterste wielkasten. Er is zo een 1 centimeter meer beschikbaar dan bij mijn andere duurtester, de Audi A6.

Dus in een halfuurtje heb ik spoorverbreders én nieuwe bouten achter. Nu is het de vraag: merk je het tijdens het rijden? In eerste instantie niet. Bij de eerste oprit naar de snelweg leek het alsof er meer onderstuur was. Nog een paar klaverbladen nemen lijkt het te bevestigen. Het verschil is minimaal, maar het is er wel. Het is nog altijd minder onderstuur dan met een standaard E91-breedset.

Autobahn test!

Dan rijst de vraag: is dat storend? Niet direct, de auto was redelijk overstuurd. Geweldig in korte bochten, maar soms net even te veel van het goede. Met name op lange Autobahn doordraaiers wilde de 325d iets te graag naar binnen. Hierdoor was je heel erg veel aan het managen. Geweldig als je er zin in hebt en het went ook gewoon. Maar hoe is het nu?

Daarvoor rijden we naar Duitsland, uiteraard. Gelukkig moesten mijn vriendin en ik even boodschappen doen bij de Kaufland, Edeka, DM en natuurlijk de Trinkgut. De A3 is niet de meest ideale snelweg om een nieuw snelheidsrecord neer te zetten, maar het is perfect om een auto aan de tand te voelen.

Zowel leeg als zwaar beladen voelt de E91 nu een stuk zekerder aan. De eerste lange bochten zijn een welkome verrassing. De achterkant voel je minder drukken. Het is iets meer een geheel. Onderstuur heeft de auto nog steeds niet, overigens. De Audi A6 voel je meer drukken op dit stuk. Nu is dat zwalkende schip op standaard veren niet het laatste woord in rijdynamiek, maar de verschillen zijn overduidelijk.

Terugweg ervaring spacers BMW

Op de terugweg – we nemen de zelfde route – valt het grote aantal Nederlanders op dat niet doorheeft dat een wit bord met drie grijze diagonale strepen betekent dat je iets harder dan 111 km/u mag. Perfect om het rijgedrag te testen tijdens remmen.

Ook dat gaat met spoorverbreders iets gemoedelijker. Ook met een volle kofferbak. Wat met name het fijne is: accelereren in de bocht. De 325d is een vrij vlotte auto, als je 200 km/u rijdt en je geeft gas, voel je ‘m overduidelijk accelereren.

Missie geslaagd, dit rijdt veel beter. Ja, er is een klein beetje fun ingeleverd, maar het is geen gelijkwaardige deal geweest. Met andere woorden, door de spacers is de auto 5% minder qua fun, maar win je 40% qua stabiliteit en 70% qua vertrouwen.

Let wel, ik ben absoluut geen coureur, maar een enthousiasteling. Ook aan mijn talent komt een einde en dan is een beetje zekerheid niet verkeerd. Sowieso, als ik terug wil dan is dat vrij eenvoudig: de spacers kun je eenvoudig verwijderen.

Wat staat er verder op de planning nu de spacers voor de BMW erop zitten? Nou, nu we toch in Duitsland waren, hebben we meteen even wat metingen gedaan om te zien hoe snel de auto is. Want ja, hij is ‘snel’, maar wat zijn nu de exacte cijfers? Dat hebben we voor je gemeten. We zullen je uiteraard op de hoogte houden!

Eerder in deze serie:

Auto’s die zich op dit moment in de Autoblog Garage bevinden:

Meer lezen? Lezer hier alles dat jet moet weten over spacers!