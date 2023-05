Dit is de nieuwe AC Cobra in het vlees

Voor wie dacht dat de nieuwe AC Cobra een goed staaltje luchtfietsen was, hij bestaat echt!

Je zou kunnen denken dat AC Cars een Amerikaans bedrijf is, maar da’s niet waar. Het is een Britse fabrikant van eigenlijk best normale Britse sportwagens. Het Amerikaanse zit ‘m er vooral in dat Carroll Shelby besloot om de AC Ace te pakken en er een blubberdikke 427 cubic inch V8 van Ford in, zo’n 7.0 liter groot is dat. Dat maakte deze compacte roadster een bloedsnel apparaat: het woog zo rond de ton, maar als je de motor naar het uiterste perste met zo’n 490 pk kon je 298 km/u halen. Da’s flink spul. Leuk feitje: er is nooit een consensus bereikt over of het nou een Amerikaanse of Britse auto is. Het Verenigd Koninkrijk vindt dat AC Cars Brits is en het dus een Britse auto is, maar het Amerikaanse Shelby toverde de AC Ace om naar de nu zo iconische auto. Gran Turismo 4 had bijvoorbeeld zowel een AC Cobra 427 als een Shelby Cobra 427, waarschijnlijk om de derde wereldoorlog te voorkomen.

Nieuwe Cobra

Dat even ter introductie, want de AC Cobra is een zeer bekende auto geworden. Je mag voor een goed exemplaar echt wel een flinke duit neerleggen tegenwoordig, want veel zijn er niet gebouwd. Wel pogen mensen om de auto na te bouwen. Zo bestaan er vele restomodders die een poging wagen, maar ook bijvoorbeeld EV-conversies en bedrijven die een modernere motor erin leggen. En dan is er nog AC Cars zelf.

Het ‘echte’ moederbedrijf van de originele AC Cobra presenteerde namelijk vorig jaar de nieuwe Cobra GT Roadster. Toen nog als renders, maar het merk was bloedserieus over dat er een productiemodel zou komen. Die krijgen we nu te zien: dit is de AC Cobra GT Roadster in het vlees!

AC Cobra GT Roadster

Zoals toen ook al gezegd: je hebt niks aan een Cobra als hij er niet uit ziet als een Cobra. De AC Cobra GT Roadster is daarom eigenlijk precies zoals zijn origineel. Die was een beetje mollig: de AC Ace met zijn veel kleinere motor was ook alleen ontworpen om ruimte te bieden voor een 4.7 liter grote motor. Om de 427-motor te laten passen (en ruimte te hebben voor bredere banden en dergelijken), werd de Cobra wat ‘molliger’. Dat maakt hem juist iconisch en dat zie je ook terug op de nieuwe Cobra. Wel zijn de spijlen voor die als voorbumper moeten dienen weg, daar zijn heden ten dage immers betere oplossingen voor. LED-lampen rondom maken de iets modernere look af.

Oh ja, en de auto is iets moderner gemaakt met gigantische centerlock-velgen, die het tijdsbeeld wel een beetje verpesten. Ook ga je vele moderne touches vinden die moeten om hem straatlegaal te maken, zoals veel modernere spiegels en een dikke voorruitlijst. Het voordeel daaraan is dan weer dat ‘ie wel gewoon straatlegaal is.

Dimensies

Het zou logisch zijn om te vermoeden dat de AC Cobra GT Roadster gewoon even groot is als zijn origineel, maar dat is niet waar. Met 2.570 mm is de wielbasis met 284 mm toegenomen en de hele auto is 110 mm langer: 4.225 mm. Daardoor is hij ook iets breder dan het origineel. De hele carrosserie is opgetrokken uit koolstofvezel, maar toch is het geheel bijna 450 kilo zwaarder dan het origineel.

Motor

Gelukkig heeft Vadertje Tijd wel invloed gehad op het soort motor wat je voorin de AC Cobra GT Roadster kunt leggen. Voor de beeldvorming: de sjaak van een 7.0 liter V8 was dus goed voor uiteindelijk bijna 500 pk. De nieuwe Cobra moet het ‘slechts’ doen met een 5.0 liter V8. De ‘Coyote’ V8 van de Mustang kon namelijk gebruikt worden. Standaard levert deze minder pk dan het origineel! Dan komt ‘ie namelijk uit 460 pk. Met het toegenomen gewicht is de Cobra dan waarschijnlijk niet eens zo sensationeel als het origineel.

Gelukkig kun je de motor in zijn beste vorm krijgen, dan zit er namelijk een supercharger bovenop. Zo heb je 663 pk om mee te spelen en dan kun je naar 100 sprinten in 3,4 seconden. Qua transmissie kun je kiezen uit de twee bakken waarmee Ford de Mustang ook levert: een handgeschakelde zesbak of een automaat met tien versnellingen.

Interieur

In het interieur van de AC Cobra GT Roadster is het goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat de moderne tijd duidelijk het geheel wat minder authentiek maakt. Een stuur dat gewoon uit de schappen bij Ford is gehaald, moderne stoelen en wat moderne gimmicks om het niet als een kerker aan te laten voelen. Het goede nieuws is dat ze wel hun best hebben gedaan om toch wat ouderwetse dingen terug te laten komen. Een pook met een simpele bal als pookknop, da’s gaaf. De klokkenwinkel in het midden ziet er ook uit alsof deze gewoon uit de Cobra komt. Wat het allemaal écht leuk maakt is dat de opslagruimte in de deur eveneens fungeert als zadeltassen. Met ouderwetse lederen bandjes: nice!

Gelimiteerd

Eigenlijk vat het de AC Cobra GT Roadster goed samen: modern en klassiek ontmoeten elkaar, maar niet altijd op de manier zoals dat het leukst is. Desalniettemin zijn er vast mensen die dit heerlijk vinden en voor die mensen is er goed nieuws. De AC Cobra GT Roadster gaat in productie in een oplage van 250 stuks. Wat het geintje moet gaan kosten is nog niet bekend.