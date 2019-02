Aftermarket Laz0rs: weldra op de Golf IV van je buurjongen

Freakin' aftermarket laz0rs! Dat kan alleen maar goed gaan.

Eerst hadden we kaarsen, daarna pitjes, daarna H7 stralers, daarna xenon, daarna LEDzzz en tegenwoordig ben je alleen het mannetje (m/v) op de snelweg als je lazers in je koplampen hebt zitten. Dat is immers de nieuwste innovatie op koplampgebied, gepionierd door BMW en Audi (of eigenlijk hun toeleveranciers).

Momenteel is het dus nog een nieuw speeltje voor de rijken, die megakoplampen die ’s nachts de maan verlichten in de neus van je Dickschiff, maar net zoals bij Reaganomics bereikt de weelde na verloop van tijd ook de gewone burger. Dat zagen we voorheen ook al met Xenon verlichting en LEDjes. Meestal heeft de geschiedenis de neiging om zich te herhalen.

Gelukkig gaat daar altijd wel wat tijd overheen, zal je nu wellicht denken. Dan heb je namelijk nog even voordat Kevin van de buren op weg naar de voetbal je retina in de hens steekt met de zelf geïnstalleerde laz0rs in zijn Golfje. Maar in dit geval moet ik je helaas teleurstellen: er is namelijk nu al een aftermarket laz0r-lamp setje op de markt. Het ding heet de OnX6 Hybrid Lazer/LED bar en is kennelijk mede ontwikkeld door iemand die een Nobelprijs gewonnen heeft…

De unit wordt gemaakt door Baja Designs, een bedrijfje uit ‘Murica waarbij ze zichzelf omschrijven als the scientists of lighting. Hun nieuwste product heeft zich al bewezen in de Baja 1000, een woeste rally door de woestijn van Baja California. Het is zeg maar de Dakar-rally, maar dan toffer, of anders gezegd een beetje meer zoals die vroeger was. Bij de rally van dit jaar pakten twee Trophy Trucks uitgerust met een OnX6 Hybrid Lazer/LED Bar de plekken één en twee in de eindrangschikking.

Geen wonder, want winnen is vooruitzien, of zoiets. Met de OnX6 kan je simpelweg verder vooruitzien dan je concurrenten in het donker, volgens de maker zelfs zo’n 350 procent verder. Je kan je wel voorstellen dat je daar wat aan hebt als je ’s nachts door een woestijn blaast. Maar toch, zou jij het prettig vinden als dit gemeen goed wordt op de gritty streets, of zou je toch bang zijn dat je het slachtoffer wordt van een goedkoop actiemodelletje dat deze contreien binnen is gekomen via Alibaba Express?