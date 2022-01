19-jarige in Golf IV tikt politie van weg, wordt gepakt

Ach wat is het toch mooi om jeugdig en onbezonnen te zijn. Totdat je de politie van de weg tikt in je Golf IV en ze je vervolgens in de kraag grijpen natuurlijk.

Als je echt niks meer te doen hebt in het leven, dan kan je nog altijd RTL7 aanzetten voor achtervolgingsvideo’s. Idioten op de weg enzo, hersenloos even een half uurtje aanzien dat er nog grotere totaalmalloten rondrijden dan jijzelf, heerlijk. Het is alleen niet per se een goed idee om een auditie te doen voor dit programma. Een 19-jarige jongeman uit Alphen aan de Rijn deed dat gisterenavond echter wel.

Rijdend in zijn premium Volkswagen Golf IV met twee matties in touw, weigerde de bestuurder te stoppen voor een verkeerscontrole. Als dienstklopper weer je dan natuurlijk eigenlijk al een beetje hoe laat het is. Dus zette de hermandad de achtervolging in. Dat bleek echter een verdomd hachelijke onderneming te worden. De verdachte reed op een gegeven moment zelfs op de agenten in. Die laatste verloren deze ouderwetse game of chicken, kozen eieren voor hun geld en crashten hun dikke Mercedes B-Klasse tegen een lantaarnpaal aan.

Toch ontglipte de bestuurder uiteindelijk niet aan de lange arm van de wet. De vluchtauto kwam tot stilstand op een bedrijventerrein bij Koudekerk aan den Rijn. De drie inzittenden kozen van daaruit hun eigen pad. De politie zette echter goede doggo’s in om de boefjes op te sporen. Daarbij werd de bestuurder in de kraag gevat en die zit nu vast. De andere twee inzittenden zijn echter vooralsnog ontkomen.

De politiemannen in de Mercedes hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag tegen de bestuurder. Tevens doet men een oproep op mensen met camerabeelden of extra informatie om contact op te nemen. Heb jij toen je jong was ook wel eens flink gescheurd met een Volkswagen Golf? Laat het weten, in de comments!