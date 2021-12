Alle Golf IV GTI-modellen op een rij. Allemaal!

En er waren een hoop Golf IV GTI-modellen, eigenlijk. Welke was het beste? En welke kennen we nog niet?

Enkele weken gaven we even wat speciale aandacht aan de Golf 4. Het is misschien wel de Golf in zijn meest ultieme vorm. De Golf IV had alles wat je maar kon wensen in een Golf. Een fraai interieur, rij-eigenschappen ‘van een klasse hoger’, keuze uit veel opties en bijzondere motoren.

Het enige dat minder goed was aan deze generatie: de GTI. Dat was een beetje een mispeer, oneerbiedig gezegd. Dat was absoluut geen sportieve gooi-en-smijt-auto meer. Integendeel. Het was een vlotte, keurige, comfortabele hatchback. Meer geen ‘hete hatchback’. Echter, als het om de Golf IV GTI gaat, zijn er een heleboel verschillende uitvoeringen.

Want er waren veel meer varianten van de GTI, dermate veel zelfs dat je GTI beter als ‘uitrustingsniveau’ kunt beschouwen. Afhankelijk per markt was de GTI er met een enorm aantal motoren. Daarnaast zijn er ook per markt weer gave speciale Golf IV GTI’s uitgebracht. In dit artikel lopen we ze allemaal langs. Ja, ALLEMAAL. Ondanks dat we de lijst met de grootst mogelijk zorg hebben samengesteld, kan het zijn dat we er eentje over het hoofd gezien hebben. Mocht dat het geval zijn, laat het weten in de comments, dan zetten we ‘m erbij!

Golf GTI 1.8T (150 pk)

1997 – 2000

Aanvankelijk was er maar een snelle Golf in Nederland, de GTI. Deze was voorzien van een 1.8T motor met 150 pk en 210 Nm. Daarnaast kreeg je sportstoelen (van Recaro) en 16 inch lichtmetalen velgen. Ondanks dat het een kwaliteitsproduct was, was het absoluut geen sportieve auto. Het was gewoon een fijne en vlotte hatchback.

Golf GTI 2.3 (150 pk)

1997 – 2001

De vijfcilinder was een apart geval. Sterker nog, voor zover bekend is het de enige Golf V5. De motor is in feite een VR6 minus een cilinder. Dus een V-motor met één cilinderkop. De 2.3 motor leverde net als de 1.8T 150 pk. Het koppel van 205 Nm stond bij 3.200 toeren paraat. Daarmee kon je in 8,8 seconden naar de 100 km/u optrekken en een top van 216 km/u halen.

Golf GTI 1.9 TDI (110 pk)

1997 -2000

De langzaamste Golf IV GTI was uiteraard een diesel. Gelukkig koos men niet de 90 pk sterke unit, maar die met 110 pk. Die had namelijk 235 Nm om nog een beetje vlot te zijn op de snelweg. Met een top van 193 km/u en een 0-100 km/u tijd van 10,6 seconden was het in absolute zin geen snelle auto, alhoewel het voor een diesel-hatchback niet verkeerd was. In Nederland was deze uitvoering niet als GTI leverbaar, in Duitsland bijvoorbeeld wel.

Golf GTI 2.0 (115 pk)

1999 – 2002

Het absolute dieptepunt was deze uitvoering. De relatief moderne 1.8 20v voldeed niet meer aan de uitstootnormen, dus kwam er een stokoude doch aangepaste 2.0 achtklepper voor in de plaats. In principe was dit best een fijne (en betrouwbare) motor. Maar met maximaal 115 pk en 170 Nm was het geen strepentrekker. Van 0-100 km/u sprinten duurde 10,5 seconden en maximaal haalde ‘ie 195 km/u. In Nederland kon je de 2.0 niet als GTI bestellen, maar bijvoorbeeld in Engeland wel.

Golf GTI 1.9 TDI (115 pk)

1999 – 2000

In 1999 konden wij Nederlanders eindelijk ook genieten van een diesel met GTI-badge. Ja, een GTI badge, geen GTD. Het was de eerste Volkswagen diesel met pompverstuivers. Het vermogen van 115 pk was niet direct bijzonder, maar het koppel van 285 Nm was dat wel. Het was een motor die op papier goed scoorde: puike prestaties en een uitstekend verbruik. Het was een ouderwetse nagelaar, net in een tijd dat de commonrail-diesels van Alfa Romeo, Peugeot en Ford aantoonden dat het veel geciviliseerder kon. Maar qua prestaties en verbruik was het een winnaar.

Golf GTI 1.9 TDI (150 pk)

2000 – 2003

In principe geldt alles van de 115 pk-versie ook voor de GTI TDI met 150 pk. Alleen had deze aanzienlijk meer vermogen en koppel. Het was een behoorlijk ongelikte beer qua geluid en manieren. Uiteraard met een flink turbogat. Maar hey, je had een 150 pk sterke diesel! Dat was destijds ongekend. Ook deze GTI kon je in Nederland bestellen (alhoewel je ook kon kiezen voor een Highline-uitvoering.

Golf GTI 1.8T (180 pk)

2002 – 2003

Een GTI met 150 pk was in de jaren ’90 nog de norm, maar na de milleniumwisseling liep Volkswagen wat achter de feiten aan. Dat werd gedeeltelijk recht gezet met de Golf IV GTI met 180 pk en 235 Nm uit de 1.8T-motor. In Nederland zie je deze versie bijna niet, je kon hem namelijk maar een een korte periode bestellen.

Golf GTI 2.3 V5 (170 pk)

2000 – 2002

In 2000 werd de vijfcilinder voorzien van een betere kop. In plaats van twee kleppen per cilinder, waren er nu vier. Dit resulteerde in een vermogen van 170 pk en 225 Nm aan koppel. Dit kwam de prestaties ten goede, want 0-100 km/u duurde nu 8,2 tellen en de top was 224 km/u. Alle V5’s hebben standaard een vijfbak.

Golf GTI 25th Anniversary Edition

De Golf GTI was eigenlijk in geen enkele uitvoering echt leuk. Een standaard Ford Focus of Alfa 147 stuurde aanzienlijk leuker. Deze GTI kwam heel erg dichtbij, er werd namelijk echt werk van gemaakt.

Zo kreeg dit model grotere remmen voor en achter, dikke Recaro sportstoelen, dikke bodykit en 18 inch grote BBS RC-velgen. Het onderstel was aanzienlijk straffer dan standaard. De koplampen kregen een kenmerkende zwarte behuizing mee. Er waren drie kleuren leverbaar: zilver, zwart en rood.

Golf GTI Edition (NL)

2001

In Nederland kon de auto als Golf IV GTI Edition besteld worden. Deze auto is identiek aan de Anniversary Edition, maar is door ABT gekieteld naar 210 pk en zo’n 270 Nm. In de tussensprint waren dit zeer snelle auto’s, bijna op het niveau van de 911 Carrera en M3 uit dezelfde periode. De combinatie van veel koppel en relatief gunstige overbrengingen zorgen ervoor dat deze auto’s alsnog erg vlot zijn.

Volkswagen GTI (US)

Op de meeste markten heet de auto Volkswagen Golf GTI, maar niet in de VS. Daar noemt men het de ‘Volkswagen GTI’, minus de Golf dus. De gewone GTI was ook in de VS een vrij saai model, net als hier.

Van de Amerikaanse GTI zijn twee gave special editions gemaakt:

Volkswagen GTI 337 Edition (US)

De Volkswagen GTI 337 was identiek aan onze GTI 25th Anniversary Edition, op de koplampen na. Die hebben in Europa de zwarte behuizing, in de VS zijn ze zilver.











Volkswagen GTI 20th Anniversary Edition (US)

Deze vierde het 20 jarige bestaan van de Volkswagen GTI in Canada en de VS. Nu is de koplampbehuizing wel zwart. Aan de achterzijde is er een afbeelding van een Rabbit, een hoedtik naar het model uit 1983.

Deze GTI Edition heeft de 180 pk sterke 1.8T en altijd de handgeschakelde zesbak. Kenmerkend zijn de 18” lichtmetalen velgen van OZ (Model Aristo). Er zijn er 4.200 van gebouwd, 200 voor Canada, 4.000 voor de Verenigde Staten.

Volkswagen Golf GTI VR6 (BR)

2003

We hadden het er net over dat alle Golfs IV’s met een zescilinder vierwielaandrijving hebben. Dat is niet strikt het geval. Er was namelijk één uitzondering, de Golf GTI VR6. Dit was een speciale editie voor de Braziliaanse markt.

Deze combineerde de 2.8 VR6 (hier met 200 pk) met de zesbak en voorwielaandrijving. Je kon eventueel wel opteren voor een vijftraps automaat.

VW Golf GTI R (SA)

2003 -2004

Nu komen we bij de wel heel obscure hoek terecht. En natuurlijk de leukste hoek. Dit was het afscheidsmodel voor de Zuid-Afrikaanse markt. In Zuid-Afrika neemt Volkswagen een bijzondere positie in en er worden geregeld aparte uitvoeringen gemaakt voor deze markt. Daar zit soms ook wat overlap bij, zoals in dit geval.

De Golf V was immers al uit. De GTI R is een reguliere GTI met de 180 pk-viercilinder turbomotor, in dit geval gekoppeld aan een zesbak. De uitlaat kwam van VW Racing vandaan en klonk lekker sportief. Uiteraard had deze Golf ook een sportief pookje (van VW Individual). Het bijzondere was de bodykit: die kwam namelijk van de Golf IV R32. Standaard kreeg je een vijfdeurs. Koetswerk. Er zijn er 150 stuks van gebouwd.

Volkswagen Golf GTI (BR)

2007 – 2013

De Golf IV werd in 2003 opgevolgd door de Golf V. Op sommige markten werden de modellen eventjes langs elkaar geleverd. Maar in Brazilië wist de Golf IV de Golf V te overleven! Dat is niet een nieuw fenomeen, maar wel voor een sportieve topversie.

Er was namelijk een aangepaste Braziliaanse Golf IV en daarvan was ook een GTI. Uiteraard met een 1.8T-motor, maar dan met 193 pk aan vermogen. Waar het exterieur duidelijk afwijkend was van ‘onze’ Golf IV, kun je in interieur duidelijk herkennen dat een een oudere generatie is, ondanks een moderner stuurwiel.

Dit waren alle Golf IV GTI’s op een rij. Let wel, we hebben alleen gekozen voor de ‘GTI’-uitvoeringen, er waren ook nog zescilinders en andere (semi-)sportieve uitvoeringen. Mochten we een Golf IV GTI over het hoofd hebben gezien, laat het weten, in de comments!