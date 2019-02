De Porsche 911 GT2 RS Clubsport is dit seizoen erg alleen

De klasse voor echte helden?

Waarschijnlijk is het allemaal puur sentiment. In de jaren ’90 vond ik Le Mans racen het mooiste wat er was. De auto’s die toen meededen waren zo ontiegelijk cool. Dat niet alleen, heel veel merken deden mee. Met name de 993 Porsche 911 GT2 was favoriet. Niet alleen omdat dat de auto was waarmee je begon in het verslavende racespel ‘Sports Car GT’, maar vooral om die brede kont en heftige vleugel. Heerlijk fout, zo’n onbescheiden Porker.

Fast forward naar 2019. Op dit moment is een race 911 er nog altijd. Er is wat minder overlap met de straatauto’s, maar gelukkig brengt de nieuwe GT2-klasse daar verandering in. In de Blancpain Endurance Series is er voor dit jaar een nieuwe klasse: de GT2 de bóven de GT3 klasse gepositioneerd wordt. Voorheen was GT2 een veel voorkomende klasse, maar voor dit seizoen lijkt Porsche de enige te zijn.

Volgens diverse bronnen zal dat ook zo blijven. Er zijn namelijk, op de Porsche 911 GT2 RS Club Sport na, geen andere GT2-auto’s ingeschreven voor 2019. Nu schijnt het mogelijk te zijn om de Ferrari 488 GTE Evo, Ford GT en enorme BMW M8 GTE in te schrijven, maar die worden niet aan privé teams verkocht. De Porsche 911 RSR met middenmotor wordt ook niet aan privé teams verkocht, maar de veel coolere GT2 RS Club Sport dus wel.