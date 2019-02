Ricciardo: “Renault vormt kleiner risico dan Honda”

De honingdas is blij met zijn keuze.

Daniel Ricciardo zit lekker in zijn kersverse geel-zwarte pak. De Australiër maakte de transfer van het seizoen vorig jaar door van Red Bull te verkassen naar Renault. Afgaande op de posities die de twee teams bekleedden aan het eind van het jaar is het noet eens zo’n grote stap: Red Bull Racing werd derde, Renault vierde. Iedereen die minimaal één race bekeken heeft weet echter dat het snelheidsverschil op het circuit enorm is.

Er is al veel over gezegd en over geschreven, maar Ricciardo wordt nu het nieuwe seizoen op het punt van beginnen staat steeds loslippiger over de motieven rondom zijn switch. Geen wonder ook, nu hij geen deel meer uitmaakt van de Red Bull familie die hem sinds zijn jeugd vormde en kneedde. Een soortgelijke ontwikkeling zagen we bij Hamilton toen die eindelijk wegging bij McLaren.

Onlangs kwam bijvoorbeeld al het hoge woord eruit omtrent de crash met teamgenoot Verstappen in Bakoe, die Danny-Ric nu met zoveel woorden toch vooral op het bordje schuift van onze landgenoot. Motorsport-Total ging sprak met de honingdas om te kijken of er nog meer sappige info uit te knijpen was. Het resultaat zijn wat kleine nuggets die voor de diehard fan toch welkom zijn in deze laatste weken voor het seizoen écht losgaat in DR3’s geboorteland, bijvoorbeeld over de kwestie Renault versus Honda. Ricciardo zegt hierover:

De switch naar Renault is wel een risico. Maar hoe meer ik erover nadenk, hoe zekerder ik ben dat een keuze voor Honda nog veel meer risico met zich meegebracht had. Mijn persoonlijk gevoel zegt me dat Honda nog veel meer problemen op te lossen heeft dan Renault.

Opvallend genoeg geeft Ricciardo aan dat ook ‘verwachtingenmanagement’ meespeelt in zijn keuze. Een beetje een rare motivatie voor een sporter, of in ieder geval zeldzaam dat ze dat eerlijk toegeven:

Bij Red Bull liggen de verwachtingen op basis van prestaties uit het verleden veel hoger. Het risico is dat je daaraan dan niet voldoet en dat een enorme teleurstelling vormt. Nu ik bij Renault zit, is er meer te winnen. Niemand verwacht direct overwinningen op het circuit. Voor mij was het een kleiner risico om te kiezen voor Renault met de kans dat we geen races kunnen winnen, dan te blijven bij Red Bull met het risico om daar geen zeges te pakken.

Tenslotte werd de Ozzie nog gevraagd naar de olifant in de kamer. Vorig jaar viel hij in liefst acht van de 21 races uit met technische malheur, wat veelal werd toegeschreven aan de motor. Daarnaast waren er ook nog verschillende pechgevallen in trainingen en kwali’s. Knaagt het niet aan hem dat hij juist voor de leverancier van dit pechblok getekend heeft?

De problemen werden vaak toegeschreven aan de motor, maar vaak lag de fout ook bij Red Bull zelf. Ik zou zeggen dat dit in ongeveer 50 procent van de gevallen zo was. Niet dat Renault daarmee vrijuit gaat, maar zoals ik al zei, Honda heeft ook zo haar problemen.

Waarvan akte.