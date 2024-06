Agent rijdt 249 km/u, wordt ontslagen

Een agent deed een politievloggertje Jan-Willem, maar dan nog iets erger.

Politieagent is een van de weinige beroepen waarbij je legaal te hard mag rijden op de openbare weg. Je bent dus best wel bevoorrecht als agent, maar tegelijkertijd ben je extra zwaar de lul als je gesnapt wordt terwijl je illegaal te hard rijdt. Zo raakte politievlogger Jan-Willem niet alleen zijn rijbewijs kwijt nadat hij 51 km/u te hard reed, maar ook zijn geloofwaardigheid.

Een Britse collega van politievlogger Jan-Willem heeft het recent nog bonter gemaakt. Hij reed namelijk maar liefst 248 km/u. De agent deed dit ook niet op de Autobahn, maar op de Britse snelweg. Daar is de limiet 112 km/u, dus een snelle rekensom leert dat de agent in kwestie 136 km/u te hard reed.

Dit incident gebeurde al in januari, maar nu is ook bekend wat de consequenties zijn voor de agent: hij krijgt de zak. Tijdens een hoorzitting is geconcludeerd dat er geen enkele noodzaak was om zo hard te rijden. De agent – die actief was bij de verkeerspolitie – was niet bezig met een achtervolging of iets dergelijks. Volgens de politiecommissaris ondermijnt hij met deze actie het gezag van de politie.

Ironisch genoeg was de beste man in 2022 nog te zien in een video waarin hij waarschuwt tegen straatracen. Daar sprak de agent – die werkzaam was in de regio Selby – de legendarische woorden “dit is Selby, niet Silverstone.” Het lijkt erop dat hij die twee nu toch per ongeluk door elkaar heeft gehaald.

Bron: BBC