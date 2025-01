AMG-baas is meer fan van EV’s dan van verbrandingsmotoren

Michael Schiebe noemt de elektrische technologie ”onverslaanbaar”.

”Het gemis aan extra cilinders doet wel een beetje pijn”, concludeerde @Wouter na het rijden van de C63 S E Performance. Deze conclusie vat de meeste reviews over deze AMG C-klasse samen. Iedereen mist de ronkende achtcilinder. Ook het klantenbestand heeft gereageerd op de downsizing onder de motorkap.

Michael Schiebe is sinds 2023 de grote baas bij AMG. Zijn voorganger – Tobias Moers, inmiddels bouwer van de bloedmooie Piëch – zou volgens de geruchtenmolen zijn weggelopen bij de vergadering waarbij de stap van V8 naar viercilinder werd beklonken.

Liefhebbers haken af

Schiebe bevestigt aan CAR Magazine dat de overstap effect heeft gehad op de verkopen aan bestaande klanten. De AMG-baas zegt: ”We zien dat een aantal van onze erg loyale klanten moeite hebben met het concept [een hybride viercilinder red.]. Natuurlijk, er is geen twijfel over dat we ook wat klanten die alleen geïnteresseerd zijn in V8’en zijn verloren.” Zou de C63 daarom zoveel zijn afgeprijsd?

De baas van de AMG-divisie roept deze trouwe V8-klanten op om de viercilinder een kans te geven. ”Je moet echt eens in deze auto rijden. Het is een heel overtuigend product”, zegt Schiebe.

Klanten en Mercedes-personeel snappen het niet

Schiebe erkent dat hij en zijn collega’s tekort zijn geschoten in het verstrekken van duidelijke informatie. Hij zegt: ”We zijn ver vooruit gegaan met deze technologie, maar we hadden de techniek beter moeten uitleggen aan onze verkopers en klanten. We blijven hieraan werken en dit verbeteren.”

Bij AMG houden ze de hoop dat er nog wat klanten terugkomen. ”Er is een Duits gezegd dat luidt: ‘Je hebt nooit een tweede kans op een eerste indruk’. Misschien was de eerste indruk niet goed, maar als je de kans hebt, dan weet ik zeker dat de techniek je zal overtuigen”, zegt de AMG-baas.

De toekomst van AMG

Voor wie bang is dat er binnenkort alleen nog maar elektrische AMG’s zijn, heb ik goed nieuws. Volgens Schiebe bestaat de nabije toekomst uit ”allerlei soorten aandrijflijntechnologieën, van verbrandingsmotor tot hybride en elektrisch”. Volgens hem is er voorlopig geen einddatum voor AMG’s met verbrandingsmotoren.

Toch ligt zijn voorkeur bij de volledig elektrische modellen. Schiebe: ”Ik heb veel vertrouwen in de volledig elektrische toekomst van AMG. Deze nieuwe technologie geeft ons zoveel mogelijkheden – je kunt veel nieuwe dingen doen je vandaag de dag niet kunt doen met een verbrandingsmotor.” Schiebe geeft echter geen concreet voorbeeld van deze mogelijkheden.

Als het aan Schiebe ligt, wordt AMG uiteindelijk helemaal elektrisch. Hij noemt de techniek ”onverslaanbaar”. Die toekomst begint met de eerste modellen op het AMG.EA (AMG Electric Architecture)-platform. EV’s die hieruit voorlopig uit voortvloeien, zijn een SUV en een GT 4-Door Coupé.

De eerste elektrische AMG’s moeten volgens Schiebe ”niet snel leeg raken”. Ook niet wanneer je over de Autobahn kachelt. Daarnaast moeten de oplaadsnelheden snel zijn zodat je vlug weer onderweg bent. Uiteindelijk zullen de V8-klanten van AMG ook deze overgang omarmen.

Bron: CAR Magazine