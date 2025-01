EV-rijders vinden dit de beste laadstations van Nederland en België

Alles bij elkaar opgeteld kun je hier het beste stekkeren.

Even voor de ouderwetse benzine-, diesel- en LPG-rijders onder ons. Heb jij een favoriete keten waar je je peut haalt? Of boeit het je niet of er Shell, BP of Texaco op de slang staat die de tank vult? Kennelijk hebben Nederlandse automobilisten die elektrisch rijden wel een voorkeur voor laadbedrijven. Dit zijn volgens Nederlandse EV-rijders de beste laadstations.

De winnaar komt naar voren uit onderzoek van Chargemap. De naam van het bedrijf verklaart waar het bedrijf zich mee bezighoudt: ze bieden een kaart met zo’n beetje alle laadpalen in Europa. Daarnaast kunnen betalende gebruikers van Chargemap de laadstations beoordelen.

Op basis van beoordelingen van het afgelopen jaar is er een top tien samengesteld van de beste laadstations per land waar Chargemap actief is. De database bestaat uit 460.000 beoordelingen van 132.000 gebruikers uit Nederland, Frankrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Italië en Spanje. Genoeg informatie dus. Nederlandse laadstations mogen pas meedoen aan het onderzoek als er meer dan 100 reviews binnenkwamen.

Top 10 beste laadstations in Nederland

We richten ons eerst op de Nederlandse beoordelingen. Hieruit blijkt dat de Tesla Superchargers als best worden beoordeeld. Nederlanders prijzen de Tesla-opladers vooral vanwege de snelle en betrouwbare infrastructuur, constante kwaliteit van dienstverlening en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Op nummer 2 staat Greenflux vanwege innovatieve oplossingen en de derde plaats is voor Fastned. Onze vrienden van Fastned staan bij Nederlandse EV-bezitters bekend om hun ultrasnelle laadsnelheden en fijne gebruikservaring.

1. Tesla Superchargers

2. GreenFlux

3. Fastned

4. Agrisnellaad

5. EQUANS SGZH 1.0

6. Allego

7. EQUANS SGZH 2.0

8. Ecotap

9. E-flux

10. Shell-Recharge

Top 10 beste laadstations in België

Ik zal eerlijk zijn: niet alle laadbedrijven komen mij bekend voor. Dat was al zo bij de top tien van Nederland, maar in het lijstje van Belgische laadstations gaan er nog minder belletjes rinkelen. Opvallend is dat Belgen, Tesla een stuk slechter beoordelen. De Tesla Superchargers behalen niet meer dan een vijfde plaats.

EnergyDrive Electra Fastned EnergyVision Tesla Superchargers Allego DATS24 Powerdot Sparki – Charge & Go Interparking

Dus: wil je in de buurt opladen, dan kan dat volgens Nederlandse mede-EV-rijders het beste bij Tesla. Belgen vinden dat je het beter naar EnergyDrive kunt gaan. Wie trouwens de allersterkste oplader van Nederland zoekt, kan hem vinden in Zeeland.